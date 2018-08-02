ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Мнангагва объявлен победителем на выборах в Зимбабве

03.08.2018 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Победителем президентских выборов в Зимбабве объявлен действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, который, как сообщил зимбабвийский ЦИК в пятницу, 3 августа, получил поддержку 50,8 процентов избирателей. Согласно этим же данным, кандидат от оппозиционного «Движения за демократические перемены» Нельсон Чамиса набрал 44,3 процентов голосов.


Эммерсон Мнангагва. Фото: Reuters

Хотя выборы президента Зимбабве состоялись еще 30 июля, оглашение их итогов постоянно откладывали. Представитель «Движения за демократические перемены» Морган Комичи еще ранее назвал объявленные ЦИК предварительные результаты «фальшивыми». По его словам, подсчет голосов не контролировался оппозицией.

Положение в столице Зимбабве Хараре остается напряженным. Армейские подразделения и полиция патрулируют город и призывают жителей покинуть его центр. Ранее в Хараре начались протесты в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. В результате применения армией оружия против мирных протестующих погибли шесть человек.

В Зимбабве 30 июля прошли первые с 1980 года свободные президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению. Оппозиция заявляет о подтасовках результатов выборов.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положение в столице Зимбабве Хараре остается напряженным. Армейские подразделения и полиция патрулируют город и призывают жителей покинуть его центр. Ранее в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
агент ФСБ более 10 лет проработала в посольстве США в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика