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Скандал в Токио: девушкам годами занижали оценки, чтобы не дать им поступить в медицинский

03.08.2018 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Токийский медицинский университет занижал результаты вступительных экзаменов абитуриенток, чтобы принять на учебу больше студентов мужского пола. Об этом пишут японские СМИ со ссылкой на свои источники в учебном заведении.


Фото: Reuters

Первой о многолетней гендерной дискриминации сообщила японская газета «Ёмиури». По данным издания, оценки абитуриенток занижались систематически в течение нескольких лет подряд. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования в университете, которое началось по другому поводу.

Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола, которые, как считает руководство университета, с большей вероятностью в дальнейшем будут работать по специальности.

Несмотря на то, что рождаемость в Японии падает, в японском обществе распространено мнение, что женщина, выйдя замуж и родив ребенка, скорее всего оставит работу и будет заниматься воспитанием детей.

Как пишет «Ёмиури», университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся. Результаты экзаменов стали корректировать после того, как в 2010 году число женщин, поступивших в университет, резко выросло по сравнению с предыдущими годами. Тогда около 40% от числа всех первокурсников были девушками, хотя в предыдущие годы этот показатель почти не превышал 20%.

В 2018 году в университет, по данным японских СМИ, были приняты всего 30 девушек и 141 юноша.

Забота о благе общества или дискриминация?

Газета, ссылаясь на источник в вузе, пишет, что у руководства университета было четкое понимание того, что многие выпускницы не будут работать по специальности после рождения ребенка. По словам источника, руководство университета и преподавательский состав считают, что мужчины в большей степени готовы к работе врача, которая, как правило, предполагает ночные смены, переработки и дежурства в скорой помощи.

По данным газеты, руководство университета не считало практику «корректировки оценок» в зависимости от пола абитуриента гендерной дискриминацией. По мнению преподавателей и администрации вуза, таким образом они заботились о благополучии общества, помогая получить образование врача именно тем абитуриентам, кто в будущем будет работать по специальности — то есть мужчинам.

О существовании гендерной дискриминации при приеме в вуз стало известно благодаря расследованию, начатому по совсем другому поводу: школу при медуниверситете обвинили в том, что в обход правил за взятку был зачислен сын одного из чиновников министерства образования.

Расследование ведет районная прокуратура Токио.

Теперь в учебном заведении будет проведено еще одно расследование — уже в связи с сообщениями СМИ об искажении вступительных баллов девушек.

«В связи с сообщениями [в СМИ] мы попросили юридическую компанию провести расследование», — сообщила пресс-секретарь вуза Фумио Адзума. Она уточнила, что результаты расследования станут известны в конце августа.

 
 
Ссылка на источник 43
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Университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся
 
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