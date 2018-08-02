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Китай пригрозил пошлинами на презервативы и еще 5 тысяч товаров из США

03.08.2018 18:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Пекин подготовил четыре списка с товарными позициями на $60 млрд, которые могут быть обложены пошлинами в размере от 5 до 25%. Тарифы введут, если США не откажутся от «торговой войны», говорят в КНР.

Таможенная комиссия Госсовета Китая в ответ на решение Вашингтона усилить протекционистские меры в отношении ввозимых в США товаров из КНР утвердила новый перечень повышенных пошлин на список американской и канадской продукции, которая экспортируется Вашингтоном и Оттавой в Китай. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Китая.

На 2493 наименования продукции (.pdf) Пекин может увеличить ввозную пошлину до 25% — это сельскохозяйственная продукция, минералы, химические вещества, парфюмерия и косметика, средства контрацепции, товары из кожи, древесина, текстиль, ковры, одежда и обувь, изделия из железа и стали и проч., для других 1078 пунктов (.pdf) ввозные пошлины повысятся до 20% (напитки, консервы, мучные изделия, изделия из бумаги, компьютеры, аккумуляторы, навигационные приборы, оптика, музыкальные инструменты, антиквариат).

На 974 вида товара (.pdf) налог возрастет до 10% (животные, мясная продукция, продукция из резины, спортивное оборудование и др.), и до 5% поднимется ставка на 662 позиции, которые перечислены в приложенном списке — это, в частности, химические и органические соединения и удобрения, антибиотики, медицинские приборы и многое другое. В общей сложности пошлины могут быть введены на товары стоимостью $60 млрд.

В заявлении комиссии Госсовета подчеркивается, что Пекин пока не будет прибегать к введению перечисленных мер, но осуществит их в случае, если США все же решатся «реализовать свои меры по повышению тарифов».

«Китайская сторона примет вышеупомянутые меры по введению тарифов для защиты своих законных прав и интересов, а также противодействия эскалации торговых споров посредством контрмер», — заключили в управлении таможенной тарифной комиссии Госсовета республики.

В среду, 1 августа, Reuters и Blomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили о том, что Белый дом собирается предложить 25-процентные пошлины вместо 10-процентных на дополнительный список товаров из Китая на общую сумму $200 млрд. Собеседники подчеркивали, что американский лидер намерен усилить давление на Китай.

Трамп еще в июне угрожал ввести дополнительные пошлины против китайских товаров объемом $200 млрд. В июле Вашингтон подготовил список продукции для новых тарифов в размере 10%.

В середине июня Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на перечень товаров из Китая общим объемом $50 млрд. Президент Дональд Трамп указывал, что идет на такие меры из-за того, что Китай ведет свою торговлю нечестно и занимается кражей американских технологий. Пекин в начале июля ответил на это зеркальными протекционистскими мерами.

 
 
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Таможенная комиссия Госсовета Китая в ответ на решение Вашингтона усилить протекционистские меры в отношении ввозимых в США товаров из КНР утвердила новый...
 
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