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Самую юную британку, осужденную за терроризм, приговорили к пожизненному заключению

04.08.2018 10:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Сафаа Булар, в начале июня признанная виновной в подготовке теракта, приговорена к пожизненному сроку с минимальным сроком 13 лет. Она стала самой молодой женщиной, осужденной за терроризм в Британии.


18-летняя Сафаа Булар родом из лондонского района Воксхолл состояла в джихадистской группировке, называющей себя «Исламским государством».

В начале июня суд присяжных признал Булар виновной в подготовке двух террористических нападений:

  • Изначально девушка хотела устроить самоподрыв в Сирии.
  • Когда выяснилось, что до Сирии она добраться не может, Булар запланировала теракт в Британском музее.

Булар, как считает следствие, была одним из членов первой ячейки экстремистской группировки «Исламское государство», состоявшей исключительно из женщин. В начале июня были осуждены сестра и мать Булар, тоже состоявшие в ячейке.

Опасность для общества

Девушка пришла на заседание суда в «западной» одежде и заявила, что отказалась от экстремистских взглядов. Адвокаты Булар утверждали, что она стала жертвой дурного влияния.

Однако судья Марк Деннис посчитал, что девушка представляет опасность для общества и имеет «глубоко укоренившиеся» взгляды.

«Она действовала, осознавая все последствия, — заявил судья. — В ее возрасте она могла сама принимать решение и делать выбор», — добавил он, назвав девушку «неглупой и способной очень ясно аргументировать свои идеи».

Булар по-прежнему опасна для общества, решил судья.

«Учитывая природу и обстоятельства этого правонарушения, степень ее радикализации и верность целям «Исламского государства"[…], я считаю, что остается существенная опасность для общества. Осужденной еще предстоит принять меры для дерадикализации, которые возможно помогут ей отказаться от ее идей», — заявил он.

«На данный момент недостаточно свидетельств того, что осужденная действительно изменилась», — подытожил судья Деннис.

Булар впервые столкнулась с радикальными идеями в 2012 году, когда ее мать начала поддерживать идеи исламизма. Два года спустя старшая сестра девушки Ризлейн попыталась уехать в Сирию.

Вскоре после нападения 2015 года в Париже, когда Булар было 15 лет и она готовилась к итоговым экзаменам в средней школе, она познакомилась в интернете с девушкой-рекрутером ИГ, а через нее — с британцем Навидом Хусейном, уроженцем графства Ковентри, воевавшим на стороне ИГ.

За общением Булар и Хусейна в «Инстаграме» в августе 2016 года последовала церемония «онлайн-бракосочетания» — девочка-подросток влюбилась в мужчину, который был в два раза старше нее.

Во время судебного процесса стало известно, что Булар хотела поехать к Хуссейну в Сирию, но не могла, поскольку уже находилась под подозрением служб безопасности.


Булар решила осуществить теракт после разговоров с воевавшим на стороне ИГ британцем Навидом Хуссейном

Хуссейн начал уговаривать ее совершить теракт в Лондоне. В то же время он случайно раскрыл в интернете свои планы агентам контрразведки МИ-5, которых считал соратниками.

Когда Хуссейн был убит ударом беспилотника, Сафаа Булар решила продолжать сама.

В беседе с агентом МИ-5, представившимся ей командиром Хуссейна, она рассказала о своих планах устроить нападение в Лондоне с помощью огнестрельного оружия и гранаты.

Булар предъявили обвинения и поместили в изолятор до вынесения приговора. По мнению прокуроров, уже находясь в тюрьме она пыталась уговорить старшую сестру провести нападение вместо нее. В их переписке Сафаа называла теракт «вечеринкой у сумасшедшего шляпника», а оружие «тортами».

На суде защитники Булар апеллировали к трудным жизненным обстоятельствам девушки, говоря о ее «крайне радикализованной сестре» и «нерадивой матери».

Защитник Джоэл Бенаттан сказал, что Сафаа Булар стала преступницей «вследствие эксплуатации».

«Это больной ребенок из неблагополучной семьи», — заявил он, подчеркнув, что Булар страдает от диабета первого типа.

В июне 22-летняя сестра Сафаа Ризлейн Булар была приговорена к пожизненному заключению с минимальным сроком в 16 лет. Мать сестер, 44-летняя Мина Дич, получила шесть лет и девять месяцев за пособничество терактам.


Мать (слева) и сестра Булар признали, что собирались совершить теракт

И сестра и мать признали, что готовились совершить теракт — они провели разведку местности в районе Вестминстера, купили холодное оружие и сумку для него.

 
 
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Сафаа Булар, в начале июня признанная виновной в подготовке теракта, приговорена к пожизненному сроку с минимальным сроком 13 лет. Она стала самой молодой женщиной,...
 
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