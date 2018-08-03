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Эрдоган объявил о намерении заморозить счета глав минюста и МВД США
04.08.2018 15:27 — Новости Мира | Tut.by
Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал
«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их, — сказал он. — Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе».
Эрдоган также подчеркнул, что «действия США по делу [американского пастора Эндрю] Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства». «Это проявление серьезного неуважения к Турции», — отметил он.
Министерство финансов США 1 августа
Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции и призвало от него отказаться, предупредив, что «такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ».
Протестантский пастор, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.
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Эрдоган также подчеркнул, что "действия США по делу [американского пастора Эндрю] Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства". "Это проявление...
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