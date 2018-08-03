Бывшего вице-премьера Армении обвиняют на основании данных Wikileaks

Следствие подтвердило информацию портала Wikileaks о том, что бывший глава аппарата президента Армен Геворкян пытался повлиять на решение члена Конституционного суда по делу экс-президента Сержа Саргсяна.

Бывшему главе аппарата президента Армении Армену Геворкяну выдвинуты обвинения в препятствовании правосудию. По версии следствия, он оказывал давление на члена Конституционного суда (КС), сообщил начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в эфире государственного Первого канала Армении 3 августа. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, Геворкяну грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Поводом для обвинений послужила информация портала Wikileaks об обращении судьи КС Валерия Погосяна к представителям посольства США, пояснил Хачатрян. Погосян, в частности, сообщил, что Геворкян и еще одно официальное лицо оказывали на него давление, чтобы склонить к принятию решения в пользу экс-президента Сержа Саргсяна при рассмотрении жалоб его соперников на итоги президентских выборов 2008 года.

«В результате расследования эта публикация получила подтверждение», — продолжил Хачатрян. Он предположил, что Геворкян и другой чиновник «достигли результата, потому что в конце концов Валерий Погосян не принял участие в голосовании по этому делу».

Геворкян возглавлял администрацию президента Армении с 2006 по 2008 год и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Армении с июня 2007 по апрель 2008 года. После этого он до октября 2014 года был вице-премьер-министром страны.

1 марта 2008 года в Армении была разогнана многотысячная акция протеста, участники которой выступили против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Весной 2018 года, после конституционной реформы, предполагающей переход от президентской формы правления к парламентской, Саргсян был избран премьер-министром. Однако вскоре он подал в отставку на волне массовых протестов.

После того как правительство возглавил лидер протестов Никол Пашинян, в Армении развернулась беспрецедентная, по мнению наблюдателей, борьба с коррупцией.