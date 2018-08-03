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Спасенные из пещер в Таиланде дети окончили монашеское послушание
04.08.2018 18:27 — Новости Мира | Tut.by
Тайские подростки,
11 мальчиков и их тренер вскоре после спасения прошли обряд посвящения в монахи и провели в монастыре 11 дней. Они молились о погибшем во время операции по их спасению старшине ВМС Таиланда Самане Гунане, сообщает Channel NewsAsia. В субботу подростки покинули монастырь, тогда как их тренер продолжит послушание.
На выходе их встречали друзья и родственники, накрывшие для них стол с угощениями. На нем установили фотопортрет улыбающегося Гунана. Местные власти попросили журналистов не проявлять настойчивость и дать детям время на то, чтобы привыкнуть к обычной жизни.
12 детей-членов футбольной команды и их тренер были выведены на поверхность из пещерного комплекса Тхам Луанг в Таиланде 10 июля. Один из мальчиков не был посвящен в монахи, так как он христианин.
Мальчики
Детей вызволяли из пещеры по одному. Это делалось из-за того, что некоторые проходы в пещере были довольно узкие. Кроме того, спасатели считали, что если бы один ребенок испугался, паника могла бы охватить и других детей.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер застряли в пещерном комплексе, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они вынуждены были уйти вглубь на четыре километра, оказавшись, таким образом, отрезанными от входа.
Через 10 дней их обнаружили два британских дайвера-спасателя.
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Их тренер продолжит послушание
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