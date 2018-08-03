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"Роснефть" назвала необъяснимыми действия экипажа разбившегося в Красноярском крае Ми-8

04.08.2018 18:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Действия экипажа разбившегося в Красноярском крае вертолета Ми-8 «необъяснимы», заявили в «Роснефти». В компании указали, что связь в кабине вертолета была исправна и пилоты получили предупреждение об опасном сближении, передает РБК.

Экипаж вертолета Ми-8, разбившегося утром в субботу в Красноярском крае, получил предупреждение об опасном сближении с другим вертолетом Ми-8, проблем со связью у экипажей вертолета тоже не было, говорится в сообщении компании «Роснефть».

«Крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр», который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр - Вертолетные услуги» разбился неподалеку от Ванкорского месторождения в Красноярском крае утром 4 августа. Вертолет, перевозивший работников-вахтовиков, задел лопастями металлоконструкции, которые перевозил взлетевший ранее грузовой вертолет той же авиакомпании. Жертвами катастрофы стали 18 человек, экипаж грузового вертолета не пострадал.

На борту вертолета находились работники компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций «Роснефти».

По факту крушения вертолета было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело расследует главное управление Следственного комитета России, на место аварии выехали криминалисты ГУ СКР.

Одной из возможных причин СК РФ назвал ошибку пилотирования, однако ведомство подчеркнуло, что будут рассматриваться и иные версии произошедшего.

Росавиация также сообщила о создании специальной комиссии, которая будет заниматься расследованием происшествия.

 
 
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В компании указали, что связь в кабине вертолета была исправна и пилоты получили предупреждение об опасном сближении.
 
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