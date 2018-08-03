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В Брюсселе лайнер A-319 экстренно сел после столкновения с птицей

04.08.2018 19:48 — Новости Мира | Tut.by  
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В международном аэропорту Брюсселя лайнер А-319 авиакомпании Brussels Airlines совершил аварийную посадку на одном двигателе после столкновения с птицей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Le Soir.

По данным издания, самолет должен был лететь в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту лайнера находилось 147 пассажиров.

Как сообщает Le Soir, при вылете из Брюсселя в один из двигателей лайнера попала птица, из-за чего он перестал работать. Командир воздушного судна сообщил пассажирам о технической проблеме и необходимости вернуться в бельгийский аэропорт. Ему пришлось сделать несколько кругов вокруг аэропорта, после чего он смог совершить аварийную посадку на одном двигателе.

При приземлении никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. О том, когда пассажиры смогут улететь в Испанию, не сообщается.

Ранее, 31 июля, Boeing 737−900, выполнявший рейс PS5265 Львов — Шарм-эш-Шейх, при взлете столкнулся с птицей, из-за чего ему пришлось совершить аварийную посадку в киевском Международном аэропорту «Борисполь».

 
 
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В международном аэропорту Брюсселя лайнер А-319 авиакомпании Brussels Airlines совершил аварийную посадку на одном двигателе после столкновения с птицей.
 
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