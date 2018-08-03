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Опубликован официальный список погибших в крушении вертолета в Красноярском крае
04.08.2018 22:04 — Новости Мира | БелТА
На месте крушения вертолета. Фото пресс-службы губернатора Красноярского края/ТАСС
На правительственном сайте региона в субботу был опубликован официальный список погибших в крушении вертолета в Туруханском районе Красноярского края.
Как сообщают информагентства, в документе сообщается, что на борту разбившегося вертолета находились шесть жителей Красноярского края, пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа, двое - из Башкирии, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Власти Красноярского края в связи с трагедией объявили днем траура в регионе - 6 августа.
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На правительственном сайте региона в субботу был опубликован официальный список погибших в крушении вертолета в Туруханском районе Красноярского края. Читать...
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