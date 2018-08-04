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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии при крушении Junkers 52 погибли 20 человек, сообщают информагентства.

В Швейцарии 4 августа произошло крушение самолета Junkers 52. На борту находились 17 человек и 3 члена экипажа. Они возвращались после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. Большинство из них - выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет. В автокатастрофе погибли 11 мужчин и 9 женщин, сообщают СМИ со ссылкой на представителя полиции кантона Граубюнден, который озвучил эту информацию на пресс-конференции 5 августа.

Самолет разбился на высоте 2540 м около пика Сеньяз. Это реконструированное судно времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT было построено в 1939 году. Принадлежало обществу дружбы швейцарской военной авиации "Ю-эйр". У ассоциации есть еще два реконструированных самолета типа Junkers.

Ранее в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился небольшой самолет, на котором летела супружеская пара с двумя детьми.-0-