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Трамп заявил о продолжающемся вмешательстве России и Китая в дела США

05.08.2018 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ряд стран, в числе которых Россия и Китай, продолжают вмешиваться в дела США, сообщает Sunday Today.

Данное заявление Трамп сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Огайо. Американский лидер отметил, что эту практику необходимо остановить.

«Мы должны остановить вмешательство в наши дела со чьей-либо стороны, однако таких стран много. Это в том числе и Россия, и Китай», — сказал Трамп.

Он также заявил, что, хотя с Северной Кореей отношения у США складываются хорошо, они тоже, возможно, пытаются повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. По мнению Трампа, в настоящее время вмешательство со стороны внешних сил становится наиболее активным.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за недостаточные меры по защите промежуточных выборов.

 
 
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По мнению Трампа, в настоящее время вмешательство со стороны внешних сил становится наиболее активным.
 
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