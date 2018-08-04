|
Трамп заявил о продолжающемся вмешательстве России и Китая в дела США
05.08.2018 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ряд стран, в числе которых Россия и Китай, продолжают вмешиваться в дела США, сообщает
Данное заявление Трамп сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Огайо. Американский лидер отметил, что эту практику необходимо остановить.
«Мы должны остановить вмешательство в наши дела со чьей-либо стороны, однако таких стран много. Это в том числе и Россия, и Китай», — сказал Трамп.
Он также заявил, что, хотя с Северной Кореей отношения у США складываются хорошо, они тоже, возможно, пытаются повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. По мнению Трампа, в настоящее время вмешательство со стороны внешних сил становится наиболее активным.
Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за недостаточные меры по защите промежуточных выборов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Трампа, в настоящее время вмешательство со стороны внешних сил становится наиболее активным.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)