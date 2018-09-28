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Сергей Лавров рассказал о поступившем Владимиру Путину приглашении посетить США
29.09.2018 07:56 — Новости Мира | Tut.by
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин получил приглашение посетить США, передает РБК с пресс-конференции в ООН.
«Президент Путин получил приглашение от президента Трампа. Президент Трамп также получил приглашение посетить Россию», — сказал министр.
Лавров добавил, что сроки еще не определены, необходимо дождаться предложений и готовности сторон.
Встреча Путина и Трампа
Ранее российский лидер назвал встречу с Трампом в Хельсинки полезной.
«Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою, но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен», — добавил Путин.
В свою очередь Трамп заявил, что его встреча с президентом России
В конце июля Путин рассказал, что власти России отправили Трампу приглашение посетить Москву. Он добавил, что сам также готов отправиться в Вашингтон при создании «соответствующих условий работы».
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин получил приглашение посетить США.
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