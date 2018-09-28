Сергей Лавров рассказал о поступившем Владимиру Путину приглашении посетить США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин получил приглашение посетить США, передает РБК с пресс-конференции в ООН.



Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Президент Путин получил приглашение от президента Трампа. Президент Трамп также получил приглашение посетить Россию», — сказал министр.

Лавров добавил, что сроки еще не определены, необходимо дождаться предложений и готовности сторон.

Встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран провели двухчасовой разговор за закрытыми дверями в присутствии лишь двух переводчиков. Детали беседы остаются неизвестными. Американские СМИ сообщали, что американский президент «сдался» Путину на встрече в Хельсинки. Лидеры демократов в конгрессе требовали вызвать в сенат переводчика, который был на закрытой встрече, для опроса. Однако республиканцы забраковали эту идею. Позднее сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им подробные материалы о встрече Трампа и Путина.

Ранее российский лидер назвал встречу с Трампом в Хельсинки полезной.

«Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными», — сказал Путин на совместной пресс-конференции 22 августа ​с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою, но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен», — добавил Путин.

В свою очередь Трамп заявил, что его встреча с президентом России была «одной из лучших» .

В конце июля Путин рассказал, что власти России отправили Трампу приглашение посетить Москву. Он добавил, что сам также готов отправиться в Вашингтон при создании «соответствующих условий работы».