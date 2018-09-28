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США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН

29.09.2018 07:52 — Новости Мира | Tut.by  
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США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН
Вашингтон сделает это с помощью своих союзников в Европе и Азии, предупредил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Соединенные Штаты будут проводить вместе со своими партнерами «стратегию изоляции», в том числе вводить санкции, в отношении Сирии, если Башар Асад не будет работать над проектом новой Конституции страны для урегулировании ситуации. Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

«Если режим [Асада] так поступает, мы считаем, что тогда мы можем пойти по тому пути, по которому мы пошли когда-то в отношении Ирана [до ядерной сделки], — вводить действительно жесткие международные санкции», — сказал Джеффри, имея в виду вторую волну санкций против Тегерана за его ядерную программу.

«Даже если Совет Безопасности ООН не одобрит их, мы просто сделаем это через Европейский Союз, мы сделаем это через наших азиатских союзников», — уточнил представитель Госдепа, добавив, что Вашингтон сделает так, чтобы жизнь правительства Сирии «была настолько невыносимой, насколько это возможно».

В конце августа глава МИД России Сергей Лавров рассказывал о «секретной директиве», изданной политическим департаментом секретариата ООН. Документ, по словам, главы российского внешнеполитического ведомства, запрещает всем структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии до политического урегулирования в стране.

В настоящее время в отношении ряда сирийских компаний и физических лиц уже действуют санкции США. В начале сентября The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Госдепа писала, что президент США Дональд Трамп согласился на изменение политики в Сирии. Сообщалось, что американский лидер отказался от вывода американских военных из Сирии в ближайшем будущем и намерен добиваться своих целей в регионе активизацией дипломатического давления.

 
 
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