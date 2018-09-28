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Порошенко считает несправедливым требовать от Украины возвращения 3 млрд долларов долга России

29.09.2018 13:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Украина не должна выплачивать России долг в 3 млрд долларов, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. С таким утверждением в субботу выступил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТАСС.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем [наличными] в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — заявил Порошенко, рассуждая о долге в $ 3 млрд перед Россией.

Напомним, в декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $ 3 млрд.

В декабре 2015 года правительство Украины ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга с Украины.

Весной 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Однако исполнение решения было приостановлено до рассмотрения апелляции, которую украинский Минфин подал в июне 2017 года.

Апелляционный суд Англии отправил иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $ 3 млрд на новое рассмотрение. Теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению спора, которое будет вестись уже в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, то есть с учетом всех политических моментов дела.

При этом апелляционная инстанция, как и Высокий суд Лондона, отклонил почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, кроме одного: что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Украинская сторона заявила об угрозах РФ и введении несправедливых торговых ограничений непосредственно перед выпуском евробондов. Украина также утверждает, что из-за «давления» ей пришлось отказаться от подписания уже согласованного договора об ассоциации с Евросоюзом и что она утратила доступ к международным источникам финансирования, в результате чего у нее «не осталось иного выбора», кроме как продать еврооблигации РФ. По утверждению Украины, в соответствии с английским правом факт «принуждения» якобы является правомерным аргументом для отказа от выплаты долга в качестве средства защиты.

Если Верховный суд Великобритании отменит решение Апелляционного суда Англии, касающееся довода о давлении со стороны России, то предыдущее решение Высокого суда Лондона (обязавшего Украину погасить долг) будет восстановлено без права его оспаривания в дальнейшем. В противном случае будет организован новый судебный процесс, предметом рассмотрения на котором станет только украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении, поясняли ТАСС в Минфине РФ.

 
 
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Украина не должна выплачивать России долг в 3 млрд долларов, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. С таким утверждением в субботу...
 
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