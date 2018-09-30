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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200
01.10.2018 06:06 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник издание
«Спасатели ожидают увеличения числа жертв, поскольку стали поступать данные из района Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где залегал очаг землетрясения магнитудой 7,4», — указывает газета. Ранее сообщалось
Землетрясение магнитудой 7,4
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Кроме того, ранения получили более 900 человек, которых самолетами военно-транспортной авиации начали эвакуировать в соседнюю провинцию Южный Сулавеси.
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