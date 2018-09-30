Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник издание The Straits Times со ссылкой на данные Национального агентства по поиску и спасению.



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«Спасатели ожидают увеличения числа жертв, поскольку стали поступать данные из района Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где залегал очаг землетрясения магнитудой 7,4», — указывает газета. Ранее сообщалось о 832 погибших в городе Палу, административном центре этой провинции. Кроме того, ранения получили более 900 человек, которых самолетами военно-транспортной авиации начали эвакуировать в соседнюю провинцию Южный Сулавеси.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3−5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.