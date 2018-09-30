Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны

Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев. В референдуме участвовали менее необходимых 50 процентов избирателей.



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Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны. Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев информагентству AFP в воскресенье, 30 сентября. Он назвал «успешным» прошедший ранее в тот же день референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония.

На участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК страны, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2% участников поддержали идею переименования, 5,86% высказались против. Однако для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Вне зависимости от результатов голосования, его итоги носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента.

Еврокомиссар призвал уважать результаты референдума

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума «существенной поддержкой Преспанского соглашения» с Грецией. В своем микроблоге в Twitter Хан призвал «всех политических лидеров уважать решение» проголосовавших и «продвигать его с максимально возможной ответственностью» «в интересах страны».

В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как «противоречивые». При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства , которое призвало стороны к «здравомыслию», чтобы «сохранить динамику соглашения».

Спор начался в 1991 году

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание «Бывшая югославская республика Македония», а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.