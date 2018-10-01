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В "Нафтогазе" назвали угрозу для Украины от "Турецкого потока"

02.10.2018 07:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Газопровод «Турецкий поток» несет для Украины ту же угрозу, что и «Северный поток-2», а именно снижение транзита газа территорию страны, заявил председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Прямий», передает «Укринформ».

«Нить „Турецкого потока“ такая же угрожающая, как и „Северный поток-2“. Она просто меньше по объему, но угроза такая же: снятие транзитных объемов с Украины и перевода другим маршрутом», — сказал Коболев.

Он подчеркнул, что вести переговоры с Анкарой по данному вопросу сложно, но отметил, что возможность ареста акций «Северного потока-2» и победа «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже должна сигнализировать турецкой стороне о том, что проект российского газопровода может оказаться не таким выгодным, как им говорят в Москве.

Коболев добавил, что если страны Европы скажут, что им «больше нравится консорциум с Украиной», то весь проект второй ветки «Турецкого потока» потеряет смысл.

В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что вторая ветка газопровода может пройти через Болгарию, Сербию и Венгрию, а поставки газа по ней могут начать в 2020 году. Строительство первой ветки «Турецкого потока», предназначенной для турецкого рынка, завершили в апреле 2018-го. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года, его мощность составит 31,5 млрд куб. м газа в год.

 
 
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"Нить "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток-2". Она просто меньше по объему, но угроза такая же: снятие транзитных объемов с Украины и перевода...
 
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