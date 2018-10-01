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В мире Меркель доверяют больше, чем Трампу и Путину

02.10.2018 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В связи с политикой президента США Дональда Трампа имидж страны в мире значительно ухудшился. К такому выводу пришли эксперты американского Pew Research Center. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 1 октября.


Фото: Reuters

Исследование Pew Research проводилось в 25 странах (ведущих странах Европы, Азии, Латинской Америки, России и Израиле), весной этого года были опрошены 26,1 тыс. человек. Оно было приурочено к двухлетней годовщине избрания президентом США Дональда Трампа.

По мнению респондентов, Трамп менее способен эффективно управлять страной, чем Владимир Путин или Си Цзиньпин. В связи с политикой, которую проводит нынешняя администрация президента, снизилась и доля людей, благосклонно относящихся к США. Особенно сильно разница заметна на примере участников опроса из Германии. Если под конец президентского срока Барака Обамы 57 процентов немцев с одобрением относились к Соединенным Штатам, то в 2018 году таких осталось всего 30 процентов. Что касается самого Трампа, то ему доверяют лишь 10 процентов респондентов из Германии.

В свою очередь, имидж США остается высоким в Филиппинах, Израиле и Южной Корее — в этих государствах о стране положительно отозвались более 80 процентов респондентов.

Меркель в мире доверяют

Единственным лидером, которому доверяют более половины опрошенных, стала канцлер ФРГ Ангела Меркель: ее деятельность положительно оценили 52 процента респондентов. На втором месте оказался Эммануэль Макрон — президенту Франции верят 46 процентов участников опроса. В то же время лидеры Китая, России и США не пользуются доверием: к ним положительно относятся всего 34, 30 и 27 процентов респондентов соответственно.

 
 
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По мнению респондентов, Трамп менее способен эффективно управлять страной, чем Владимир Путин или Си Цзиньпин. В связи с политикой, которую проводит нынешняя...
 
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