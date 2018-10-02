В Пентагон прислали два конверта с токсичным веществом

Два конверта, в которых сотрудники, просматривающие поступающую в Пентагон почту, предположительно обнаружили токсичное вещество рицин, предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.



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Конверты поступили в понедельник в центр по сортировке почты для военного ведомства страны. Он находится на территории, прилегающей к зданию Пентагона. В само это здание конверты не вносили. Эвакуация в связи с произошедшим не проводилась.

Как уточнил официальный представитель Пентагона, никакой опасности для сотрудников минобороны США нет. Все почтовые отправления, поступившие в понедельник в указанный центр, в настоящее время находятся в карантине.

Конверты, предположительно содержащие рицин, переданы ФБР. Сотрудники ведомства проведут дополнительные проверки и попытаются выявить отправителя.