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Аваков: Участник атаки в Солсбери причастен к вывозу Януковича из страны
03.10.2018 00:46 — Новости Мира | Tut.by
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил британскому коллеге Бену Уоллесу, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери. По словам главы ведомства, этот человек причастен к вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича из страны в 2014 году. Встреча глав ведомств прошла 2 октября.
«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента Януковича из Украины, —
Также 2 октября бывший начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь обратился в киевский суд с просьбой устроить дополнительный допрос из-за появившейся в СМИ информации об участи Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в феврале 2014 года. Об этом
Накануне бывший журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев со ссылкой на свои источники
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил британскому коллеге Бену Уоллесу, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери. По словам главы ведомства, этот...
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