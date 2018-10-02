Аваков: Участник атаки в Солсбери причастен к вывозу Януковича из страны

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил британскому коллеге Бену Уоллесу, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери. По словам главы ведомства, этот человек причастен к вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича из страны в 2014 году. Встреча глав ведомств прошла 2 октября.



Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента Януковича из Украины, — сказано в пресс-релизе МВД Украины по итогам переговоров. Какие-либо подробности не приводятся.

Также 2 октября бывший начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь обратился в киевский суд с просьбой устроить дополнительный допрос из-за появившейся в СМИ информации об участи Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в феврале 2014 года. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Накануне бывший журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев со ссылкой на свои источники заявил , что подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей Руслан Боширов, настоящее имя которого, по версии СМИ, Анатолий Чепига, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. По его данным, за эту спецоперацию Чепига получил звание «Герой России».