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Постпред США при НАТО пояснила свои слова об "уничтожении" ракет России

03.10.2018 00:25 — Новости Мира | Tut.by  
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По словам Кэй Бейли Хатчисон, она не имела в виду превентивный удар по России. Чуть ранее она пригрозила «уничтожением» российских крылатых ракет. Ее заявления в Москве назвали агрессивными и опасными.


Кэй Бейли Хатчисон. Фото: twitter.com/USAmbNATO

Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон разъяснила собственные заявления, касающиеся угроз «уничтожать» российские крылатые ракеты. По ее словам, она не имели в виду превентивный удар по России. Об этом Хатчинсон написала на своей странице в Twitter.

«Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], или нам придется противостоять их потенциалу ради защиты интересов США и НАТО», — написала она. Посол добавила, что нынешнее положение, при котором Россия грубо нарушает Договор о РСМД, неприемлемо.

Ранее во вторник Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются «уничтожить» (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены. Заявление последовало на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Из слов Хатчинсон было неясно, имела она в виду упреждающий удар или разработку новых систем для перехвата российских ракет, замечает The Wall Street Journal.

В российском МИДе заявления Хатчинсон назвали опасными. «Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — сказал официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс крайне обеспокоен новой российской крылатой ракетой. «После нескольких лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Достоверных ответов по этой новой ракете Россия не предоставила. Все союзники согласны с тем, что наиболее правдоподобная оценка заключается в том, что Россия нарушает Договор», — сказал он.

Российский МИД ранее говорил, что ракета 9M729 разрабатывается в полном соответствии с Договором о РСМД и призывал США «перестать спекулировать на теме так называемых российских «нарушений».

 
 
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По словам Кэй Бейли Хатчисон, она не имела в виду превентивный удар по России. Чуть ранее она пригрозила "уничтожением" российских крылатых ракет. Ее заявления в...
 
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