Вашингтон отреагировал на поставки Россией С-300 в Сирию

У Вашингтона пока нет подтверждений сообщениям о том, что Москва поставила Сирии системы С-300. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о том, что такие поставки состоялись.

«Я видела эти сообщения. Но я не могу подтвердить, так ли это. Надеюсь, что они [Россия] этого не сделали. Я думаю, это было бы серьезной эскалацией проблемы и той напряженности, которая сейчас происходит в Сирии. Но я не могу подтвердить эти сообщения», — сказал Нойерт.

В минувший вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался перед Советом безопасности России о завершении поставок в Сирию комплексов С-300. ​Поводом для поставок стал инцидент, произошедший 17 сентября над Средиземным морем. Тогда был сбит российский самолет Ил-20 , на борту которого были 15 российских военных, все они погибли. По данным российского Минобороны, Ил-20 был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16.​ По версии Москвы израильские истребители F-16 целенаправленно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня.

24 сентября Шойгу, анонсируя планы по поставкам С-300 в Сирию, отмечал, что, что данный шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Заявления Нойерт о «серьезной эскалации» напряженности в регионе после российских поставок С-300 пресекаются с более ранними высказываниями помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. На прошлой неделе, комментируя пока только планы по поставкам С-300 в Сирию, он сказал: «Мы считаем, что поставки С-300 сирийскому правительству будет значительной эскалацией со стороны русских».

В российском МИДе на заявления Болтона отреагировали призывом «более трезво и взвешенно» относиться к подобному шагу Москвы. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что решение о поставке С-300 было принято после детального и глубокого анализа развития ситуации. «Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки. Такую постановку вопроса мы не считаем оправданной», — сказал дипломат.