Клинтон обвинила власти в бездействии при расследовании вмешательства РФ в выборы президента в США

Вмешательство России и ряд таких факторов, как действия аппарата Республиканской партии и предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа, «несомненно, изменили итог» президентских выборов в некоторых частях страны. С таким утверждением экс-кандидат от демократов на пост президента США Хиллари Клинтон выступила во вторник на ежегодной конференции, проводимой журналом The Atlantic в Вашингтоне.



Хиллари Клинтон. Фото: Reuters

Ее попросили прокомментировать влияние «российского вмешательства» на прошлые президентские выборы. «Нам нужно разобраться в этом. Это первый раз, когда… мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали. Это было бы как, я даже не могу себе представить, я хочу сказать, конечно, это ужасный пример, но [если бы] после 11 сентября [2001 года тогдашний президент] Джордж Буш — младший сказал: «У меня нет времени встречаться [с пострадавшими], у меня нет времени беспокоиться об этом,… мы не будем беспокоиться об этом [последствиях теракта]», — сказала Клинтон.

«На определенном этапе все в это и превращается. Доказательства продолжают накапливаться», — отметила Клинтон, добавив, что имеющиеся сведения о вмешательстве в выборы «вызывают глубокое беспокойство». По ее версии, «российское вмешательство» и ряд таких факторов, как действия аппарата Республиканской партии и предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа, «несомненно, изменили итог» выборов в некоторых частях страны.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.