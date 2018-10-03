ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США умер лауреат Нобелевской премии и создатель термина "частица Бога"

04.10.2018 06:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Соединенных Штатах на 97-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике ​Леон Макс Ледерман. Об этом пишет The New York Times.


Скриншот видео

Смерть ученого подтвердила его супруга Эллен Карр Ледерман. Он умер в городе Рексберге, штат Айдахо. Причины смерти Ледермана не называются.

Леон Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 годы возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми. В 1988 году он вместе с двумя своими коллегами получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино (сейчас известно о трех типах таких частиц).

В 1993 году Ледерман выпустил книгу о бозоне Хиггса, назвав ее The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?). ​В ней, Ледерман, в частности, объяснил, почему он дал бозону Хиггса именно такое обозначение.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1988 году он вместе с двумя своими коллегами получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино (сейчас известно о трех типах таких частиц).
 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай перестал покупать нефть у США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика