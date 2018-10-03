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Лондон обвинил ГРУ в "бессистемным и безрассудных" кибератаках

04.10.2018 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Российская военная разведка неоднократно устраивала «бессистемные и безрассудные» кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.


Фото: Reuters

Эксперты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) утверждают, что Главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны России «почти наверняка» причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, «Киберхалифат», «Киберберкут» и ряду других. В результате резонансных кибератак «пострадали граждане большого количества стран, включая Россию», а ущерб национальным экономикам составил миллионы фунтов стерлингов, утверждает британская сторона. В частности, британские эксерты считают российских хакеров виновными в атаках на Всемирное антидопинговое агентство WADA в Швейцарии в 2017 году, Демократическую партию США в 2016 году и один из британских телеканалов в 2015 году.

NCSC назвал деятельность хакеров «вопиющим нарушением международного права». Великобритания вместе с союзниками намерена «ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность», подчеркнул министр.

Великобритания создает кибервойска

В сентябре стало известно об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Новый вид войск ориентирован на наступательные операции, что позволит обеспечить «новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб» Великобритании, заявил бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Баррон.

Враждебная киберактивность Кремля

В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе «дипломатические, правоохранительные и технические», говорится в документе.

 
 
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В результате резонансных кибератак "пострадали граждане большого количества стран, включая Россию", а ущерб национальным экономикам составил миллионы фунтов...
 
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