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Лондон обвинил ГРУ в "бессистемным и безрассудных" кибератаках
04.10.2018 06:31 — Новости Мира | Tut.by
Российская военная разведка неоднократно устраивала «бессистемные и безрассудные» кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.
Эксперты
NCSC назвал деятельность хакеров «вопиющим нарушением международного права». Великобритания вместе с союзниками намерена «ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность», подчеркнул министр.
Великобритания создает кибервойска
В сентябре стало известно об инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи по созданию кибервойск для противодействия российской угрозе. Новый вид войск ориентирован на наступательные операции, что позволит обеспечить «новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб» Великобритании, заявил бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Баррон.
Враждебная киберактивность Кремля
В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.
Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе «дипломатические, правоохранительные и технические», говорится в документе.
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