в Пентагоне назвали откровенно безответственным шагом передачу Сирии российских С-300

Министерство обороны США считает безответственным шагом поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.



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«Предоставлять эти системы противовоздушной защиты сирийскому режиму — это откровенно безответственно», — цитирует телекомпания слова представителя минобороны США. «Это похоже на намеренное предоставление дополнительного прикрытия низким деяниям ее [России] партнеров — Ирана и Сирии», — добавил он.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее в Вашингтоне высказал мнение, что поставки российских С-300 в Сирию приведут к повышению угрозы стабильности на Ближнем Востоке.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности сообщил , что РФ передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки С-300, направленной на повышение безопасности российских военных в Сирийской Арабской Республике.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что работа была завершена в понедельник, в Сирию был поставлен весь комплекс.