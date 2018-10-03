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в Пентагоне назвали откровенно безответственным шагом передачу Сирии российских С-300

04.10.2018 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство обороны США считает безответственным шагом поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.


Фото: Reuters

«Предоставлять эти системы противовоздушной защиты сирийскому режиму — это откровенно безответственно», — цитирует телекомпания слова представителя минобороны США. «Это похоже на намеренное предоставление дополнительного прикрытия низким деяниям ее [России] партнеров — Ирана и Сирии», — добавил он.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее в Вашингтоне высказал мнение, что поставки российских С-300 в Сирию приведут к повышению угрозы стабильности на Ближнем Востоке.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности сообщил, что РФ передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки С-300, направленной на повышение безопасности российских военных в Сирийской Арабской Республике.

Минобороны РФ показало кадры поставки С-300 в Сирию

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что работа была завершена в понедельник, в Сирию был поставлен весь комплекс.

 
 
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"Предоставлять эти системы противовоздушной защиты сирийскому режиму - это откровенно безответственно", - цитирует телекомпания слова представителя минобороны...
 
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