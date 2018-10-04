ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в выборы

05.10.2018 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа. Об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

КНР «инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение», а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть «другого американского президента», добавил он.

Торговые пошлины — клинья влияния

По оценке разведки США, китайская сторона намерена «воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем», сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен «наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы» в Соединенных Штатах.

Торговые пошлины вице-президент сравнил с «клиньями», с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

Пекин опровергает утверждения Пенса

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США «ничем не оправданными» и «смехотворными». Китай «всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств», говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства. Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону «прекратить беспочвенные обвинения и клевету».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Поставка 11 российских Су-35 Индонезии сорвалась из-за американских санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика