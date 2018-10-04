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Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в выборы
05.10.2018 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа. Об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.
КНР «инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение», а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть «другого американского президента», добавил он.
Торговые пошлины — клинья влияния
По оценке разведки США, китайская сторона намерена «воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем», сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен «наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы» в Соединенных Штатах.
Торговые пошлины вице-президент сравнил с «клиньями», с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.
Пекин опровергает утверждения Пенса
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США «ничем не оправданными» и «смехотворными». Китай «всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств», говорится в
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во...
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