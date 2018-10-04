Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа. Об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

. @POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have «found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.» pic.twitter.com/EvPQxVlsdq — Vice President Mike Pence (@VP) 4 октября 2018 г.

КНР «инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение», а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть «другого американского президента», добавил он.

Торговые пошлины — клинья влияния

По оценке разведки США, китайская сторона намерена «воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем», сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен «наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы» в Соединенных Штатах.

Торговые пошлины вице-президент сравнил с «клиньями», с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

Пекин опровергает утверждения Пенса

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США «ничем не оправданными» и «смехотворными». Китай «всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств», говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства . Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону «прекратить беспочвенные обвинения и клевету».