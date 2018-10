Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа. Об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

. @POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have «found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.» pic.twitter.com/EvPQxVlsdq