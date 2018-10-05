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Саудовский принц предсказал "исчезновение" России с мирового рынка нефти

06.10.2018 11:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократиться, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает РБК.


Фото: Reuters

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1% до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 года, он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут», — заявил Аль Сауд.

«Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через девятнадцать лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — пояснил принц. Он добавил, что при таком взгляде на будущее, Саудовская Аравия должна будет продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас.

«Поэтому мы не считаем, что в этой области существует какой-либо риск для Саудовской Аравии. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10−20−30 лет», — резюмировал Аль Сауд.

 
 
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В будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократиться, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай.
 
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