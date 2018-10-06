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На парламентских выборах в Латвии лидером стала партия Нила Ушакова

07.10.2018 09:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги Нилов Ушаковым, обошла все другие политические объединения на выборах в Сейм Латвии. Традиционно партия имеет значительную поддержку среди русскоязычного меньшинства. 


Нил Ушаков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Партия «Согласие» по предварительным данным набирает порядка 20% голосов, что выводит ее на первое место. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Центризбиркома Латвии.

Всего в Сейм Латвии по итогам выборов должны пройти семь преодолевших 5-процентный барьер партий — «Согласие» (19,91%), центристская KPV LV («Кому принадлежит государство?) (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), партия «Для развития/За!» (12,04%), Национальное объединение (11,03%), Союз «зеленых» и крестьян (9,96%), и «Новое Единство» (6,67%).

Партия «Русский союз Латвии», отстаивающая интересы русскоязычного населения республики, не прошла барьер и не будет представлена в парламенте. За нее проголосовали только 3,21% избирателей.

Несмотря на победу, «Согласие» ухудшила свой результат по сравнению с выборами 2014 года. Тогда партия получила 23% голосов и 24 места в парламенте. С учетом того, что остальные прошедшие в Сейм партии уже заявляли об отказе от сотрудничества с «Согласием», партия рискует вновь оказаться в оппозиции, отмечает Delfi.

Одним из направлений работы партии «Согласие» является защита интересов русскоязычного меньшинства страны. Лидер партии Нил Ушаков, мэр Риги, неоднократно выступал в защиту русского языка. Так, в апреле он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык. Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) штрафовал Ушакова за использование русского языка в социальных сетях с учетом его статуса представителя муниципальной власти. На него был наложен штраф на максимально возможную сумму в €140.

Выборы в 13-й сейм Латвии состоялись накануне, 6 октября.

 
 
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Партия "Согласие", возглавляемая русскоязычным мэром Риги, обошла все другие политические объединения на выборах в Сейм Латвии.
 
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