Референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился из-за явки

В голосовании приняли участие 20,4% избирателей. Оппозиция уже обвинила в провале референдума действующие власти, которые, по ее мнению, «присвоили» референдум и тем самым «скомпрометировали его».



Двухдневный референдум по изменению конституции Румынии, на который выносился вопрос о лишении однополых пар права на официальное оформление браков, не привлек достаточного количества избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на данные местного центрального избирательного бюро.​



По данным на момент закрытия участков к 21:00 по местному времени, в референдуме приняли участие 20,4% жителей (для того, чтобы результаты голосования были признаны действительными, согласно местному законодательству, явка должна составить не менее 30%).



Проведение референдума 6 и 7 октября, по информации Reuters , обошлось местным властям в $40 млн. Его целью было изменение конституции страны. В документе, согласно инициативе, брак должен был быть определен строго как союз между мужчиной и женщиной вместо указанных там сейчас нейтральных по половому признаку «супругов».



Предложение по принятию поправок к конституции страны внесла в румынский парламент группа гражданских активистов под названием «Коалиция за семью». Для того, чтобы инициировать референдум, она собрала в поддержку своей идеи 3 млн подписей.​ Религиозно-консервативные власти Румынии, которые декриминализировали гомосексуализм в 2001 году, спустя десятилетия после того, как это было сделано в соседних странах, запрещают официально заключать брак однополым парам, поясняет Reuters. Референдум, по данным агентства, был призван закрепить это законодательно.



Поддержку иницитиве «Коалиции за семью» выразили румынская православная церковь и правящая партия социал-демократов (PSD). Все они поддержали внесение поправок в графу о браках в конституцию.



«Румыны отвергли попытку их разделить и отвергли ненависть друг к другу, это победа румынской демократии», — прокомментировал Reuters результаты референдума глава бухарестской ЛГБТ-организации MozaiQ Влад Виски. «Мы считаем, что теперь политики должны легализовать гражданские браки для однополых пар», — добавил он.



При этом глава румынской оппозиционной Национально-либеральной партии Людовик Орбан в провале референдума обвинил нынешние власти. Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, по его мнению, «присвоил» идею проведения референдума и тем самым «скомпрометировал ее». Подобную позицию высказал и глава другой оппозиционной партии — «Союза спасения Румынии» Дан Барна. Правительство Румынии он призвал уйти в отставку после референдума. «Безответственный политический класс не должен проводить референдумы, которые могут привести к расколу в обществе», — заявил он.



Неудачным прошедшее голосование признал и генеральный секретарь правящей партии социал-демократов Кристиан Стефанеску. Референдум, по его словам, стал «неудачей румынов и Румынии в целом». «Это был важный вопрос [вынесенный на референдум]», — сказал он, предположив, что, возможно, двухнедельной агитационной кампании, которая была проведена перед референдумом, было недостаточно.​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился из-за явки Проведение референдума 6 и 7 октября, по информации Reuters, обошлось местным властям в $40 млн