ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президента Бразилии выберут во втором туре

08.10.2018 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии. Таковы официальные данные, обнародованные Высшим избирательным судом (ВИС, аналог избиркома) южноамериканской республики в воскресенье по итогам обработки 96% бюллетеней.


Фото: Reuters

Согласно этой информации, Болсонару заручился поддержкой 46,62% избирателей, у Аддада — 28,5%. Для победы на первом этапе голосования одному из кандидатов было необходимо набрать более 50% голосов. Таким образом, Болсонару остановился в шаге от победы в первом туре, которая, согласно новым данным, уже математически невозможна.

На третьем месте — левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии с 12,52% голосов. Четвертую строчку по итогам президентской гонки занимает бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии, — его поддержали 4,81% избирателей. Еще 2,57% бразильцев проголосовали за предпринимателя Жоау Амоэду из правой Новой партии.

При этом экзитпол, проведенный Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope), свидетельствует о том, что Болсонару заручился поддержкой 45% избирателей, а Аддад — 28%.

Всеобщие — президентские, парламентские и губернаторские — выборы прошли в воскресенье в Бразилии. Если никто из кандидатов на высший пост не наберет более 50% голосов, 28 октября состоится второй тур голосования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно этой информации, Болсонару заручился поддержкой 46,62% избирателей, у Аддада - 28,5%. Для победы на первом этапе голосования одному из кандидатов было...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Референдум по запрету однополых браков в Румынии провалился из-за явки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика