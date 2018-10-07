Президента Бразилии выберут во втором туре

Ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии. Таковы официальные данные, обнародованные Высшим избирательным судом (ВИС, аналог избиркома) южноамериканской республики в воскресенье по итогам обработки 96% бюллетеней.



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Согласно этой информации, Болсонару заручился поддержкой 46,62% избирателей, у Аддада — 28,5%. Для победы на первом этапе голосования одному из кандидатов было необходимо набрать более 50% голосов. Таким образом, Болсонару остановился в шаге от победы в первом туре, которая, согласно новым данным, уже математически невозможна.

На третьем месте — левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии с 12,52% голосов. Четвертую строчку по итогам президентской гонки занимает бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии, — его поддержали 4,81% избирателей. Еще 2,57% бразильцев проголосовали за предпринимателя Жоау Амоэду из правой Новой партии.

При этом экзитпол, проведенный Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope), свидетельствует о том, что Болсонару заручился поддержкой 45% избирателей, а Аддад — 28%.

Всеобщие — президентские, парламентские и губернаторские — выборы прошли в воскресенье в Бразилии. Если никто из кандидатов на высший пост не наберет более 50% голосов, 28 октября состоится второй тур голосования.