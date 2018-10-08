Глава Еврокомиссии на официальном мероприятии станцевал как Тереза Мэй

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер весьма оригинально заполнил «музыкальную паузу» перед своим выступлением на конференции Консервативной партии в Брюсселе. Ролик опубликовала Tele Italia .

Глава Еврокомиссии, выйдя на сцену, пока звучала музыка проделал несколько танцевальных движений. Они очень напоминали те, которые ранее продемонстрировала премьер-министр Британии Тереза Мэй под музыку АВВА. Короткий танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале.

Впрочем, как позже отметил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, это была не пародия, а импровизация. Он также добавил, что Юнкер очень уважает Терезу Мэй.