|
Глава Еврокомиссии на официальном мероприятии станцевал как Тереза Мэй
09.10.2018 00:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер весьма оригинально заполнил «музыкальную паузу» перед своим выступлением на конференции Консервативной партии в Брюсселе. Ролик опубликовала
Глава Еврокомиссии, выйдя на сцену, пока звучала музыка проделал несколько танцевальных движений. Они очень напоминали те, которые
Впрочем, как позже отметил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, это была не пародия, а импровизация. Он также добавил, что Юнкер очень уважает Терезу Мэй.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Короткий танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)