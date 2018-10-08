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Глава Еврокомиссии на официальном мероприятии станцевал как Тереза Мэй

09.10.2018 00:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер весьма оригинально заполнил «музыкальную паузу» перед своим выступлением на конференции Консервативной партии в Брюсселе. Ролик опубликовала Tele Italia.

Глава Еврокомиссии, выйдя на сцену, пока звучала музыка проделал несколько танцевальных движений. Они очень напоминали те, которые ранее продемонстрировала премьер-министр Британии Тереза Мэй под музыку АВВА. Короткий танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале.

Видео: Tele Italia

Впрочем, как позже отметил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, это была не пародия, а импровизация. Он также добавил, что Юнкер очень уважает Терезу Мэй.

 
 
Ссылка на источник 74
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Короткий танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале.
 
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