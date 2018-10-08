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В Венесуэле подозреваемый в покушении на Мадуро покончил с собой

09.10.2018 06:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Венесуэльский оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар, подозреваемый в неудачном покушении на президента Николаса Мадуро, в понедельник совершил самоубийство после того, как его доставили в штаб-квартиру Боливарианской службы национальной разведки. Информацию об этом подтвердил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

«Мы узнали несколько минут назад о самоубийстве советника столичного района Каракаса Фернандо Альберто Альбана Салазара», — заявил Сааб по телефону государственному телеканалу VTV.

По словам генпрокурора, оппозиционер попросил отпустить его в ванную комнату, и, придя туда, покончил с собой. «Генпрокуратура назначила двух национальных прокуроров для проведения исчерпывающего расследования, чтобы определить причины случившегося», — добавил Сааб.

По данным телеканала, оппозиционера арестовали в пятницу в Каракасе, и в понедельник он должен был предстать на судебном заседании.

Как сообщает радиостанция Union Radio, адвокат погибшего Саласара, Йоэль Гарсиа, заявил, что его клиент не находился в депрессии.

«Он был в порядке, его не били, его много раз допрашивали и оказывали на него давление, но он не находился в том состоянии, чтобы убить себя, — сказал Гарсиа. — Говорят, что он совершил самоубийство, но мы вчера разговаривали с ним, и он был спокоен, ему предъявляли обвинения в совершении различных действий, и, если бы на нем лежала ответственность, он бы не вернулся из Нью-Йорка, где живет его семья».

Согласно был арестован в минувшую пятницу, когда прибыл из Нью-Йорка, по подозрению в участии в неудавшемся покушении на президента Николаса Мадуро в августе этого года. Партия «Справедливость прежде всего», к которой принадлежал Саласар, обвинила в его гибели правительство страны.

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена 4 августа в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы. Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми» и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.

 
 
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По данным телеканала, оппозиционера арестовали в пятницу в Каракасе, и в понедельник он должен был предстать на судебном заседании.
 
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