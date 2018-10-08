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В Черниговской области горит склад с боеприпасами: эвакуированы 10 тысяч человек

09.10.2018 07:32 — Новости Мира | Tut.by  
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В Черниговской области в городе Ичня произошел взрыв на шестом арсенале. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3.30 ночи 9 октября.

«Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия», − говорится в сообщении.

Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.

В Государственной службе по чрезвыйчайным ситуациям Украины сообщили, что эвакуированы 10 тысяч человек. Было закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Там также рассказали, что территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Напомним, это не первый случай пожаров на военных складах в Украине.

23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Через полгода расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей.

Вечером 26 сентября 2017 года на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области вспыхнул пожар. Площадь военных складов составляла 60 гектаров, на них хранились 83 тысячи тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета «Белавиа», который следовал над Винницей в Минск из Ларнаки.

3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области вновь произошел пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов. Эвакуация при этом не объявлялась.

 
Теги: Минск
 
 
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Масштаб взрыва уточняется. По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек.
 
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