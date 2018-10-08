|
В Черниговской области горит склад с боеприпасами: эвакуированы 10 тысяч человек
09.10.2018 07:32 — Новости Мира | Tut.by
В Черниговской области в городе Ичня произошел взрыв на шестом арсенале. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в
Отмечается, что информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3.30 ночи 9 октября.
«Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия», − говорится в сообщении.
Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.
В Государственной службе по чрезвыйчайным ситуациям Украины
Там также рассказали, что территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Напомним, это не первый случай пожаров на военных складах в Украине.
23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области
Вечером 26 сентября 2017 года на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области
3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштаб взрыва уточняется. По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)