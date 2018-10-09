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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании "вселенской власти"
10.10.2018 01:54 — Новости Мира | Tut.by
Константинопольский патриарх Варфоломей «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть». Об этом заявил патриарх Московской и всея Руси Кирилл в Троице-Сергиевой лавре,
«Будем надеяться, что по милости Божией и вся Вселенская православная церковь пройдет через нынешние искушения», — сказал патриарх, назвав главной задачей «не дрогнуть и не потерять чистоты православия». Он также заявил, что РПЦ будет молиться, чтобы «вынужденное разделение, на которое мы пошли из-за неправомерных действий Константинополя, не стало разделением на века».
Отношения РПЦ с Константинопольским патриархатом ухудшились после того, как патриарх Варфоломей
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