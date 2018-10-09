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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании "вселенской власти"

10.10.2018 01:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Константинопольский патриарх Варфоломей «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть». Об этом заявил патриарх Московской и всея Руси Кирилл в Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Русской православной церкви.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Будем надеяться, что по милости Божией и вся Вселенская православная церковь пройдет через нынешние искушения», — сказал патриарх, назвав главной задачей «не дрогнуть и не потерять чистоты православия». Он также заявил, что РПЦ будет молиться, чтобы «вынужденное разделение, на которое мы пошли из-за неправомерных действий Константинополя, не стало разделением на века».

Отношения РПЦ с Константинопольским патриархатом ухудшились после того, как патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Киев, Украинская православная церковь Киевского п​атриархата (УПЦ КП) приветствовала это решение. Позднее он заявил, что у Украинской православной церкви есть право на автокефалию. В сентябре президент Украины Петр Порошенко объявил, что УПЦ КП вышла на «финишную прямую» в вопросе получения автокефалии.

В ответ РПЦ прервала дипломатические отношения с Константинопольским патриархатом, такое же решение приняла УПЦ Московского патриархата (МП) и Русская православная церковь за рубежом. По словам патриарха Кирилла, церковный раскол в Украине может угрожать общенациональному единству Украины.

Синод Белорусской православной церкви «единогласно и единодушно» поддержалпозицию РПЦ по Украине.

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле начался трехдневный Синод Вселенского патриархата. Как сообщает УНИАН, Синод будет проходить за закрытыми дверями и его программа не разглашается. Однако ожидается, что будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

 
 
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Во вторник, 9 октября, в Стамбуле начался трехдневный Синод Вселенского патриархата. Ожидается, что будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии...
 
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