Офицеры ГРУ и десантники из Подмосковья. СМИ рассказали о переброске российских военных в Ливию

Россия перебросила в Ливию «десятки» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила 8 октября The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве.

Российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны. Также Россия поставляет армии Хафтара оружие — в частности, крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300. Кроме того, на востоке Ливии развернуты две российские военные базы. Они расположены в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземного моря, и действуют «под прикрытием» ЧВК «Вагнер», утверждает The Sun.

Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить африканскую страну в «новую Сирию», пишет The Sun. По данным издания, Россия может взять под контроль интенсивность потока нелегальных мигрантов, следующих в Европу через Ливию, и поставки нефти из этой страны.

Присутствие российских военных в Ливии подтвердили 9 октября источники РБК близкие к Минобороны РФ и ливийским властям. По информации издания, интересы России в Ливии связаны с нефтегазовой сферой, а союзником Москвы действительно выступает фельдмаршал Хафтар. Собеседник, близкий к Минобороны, заявил РБК, что в последние месяцы в восточную Ливию были переброшены, в частности, «элитные десантные подразделения» из частей в Подмосковье.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что в Ливии нет российских военнослужащих; информацию The Sun о планах России превратить Ливию «в новую Сирию» он назвал фантазией. В свою очередь Посольство России в Лондоне сообщило , что Москва никогда не планировала военное вмешательство в Ливию и придерживается введенного ООН эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Ранее уже сообщалось о возможной связи российской армии с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В марте 2017 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о появлении российского спецназа на границе Египта и Ливии. По предположению агентства, отряд из 22 военных мог быть использован именно для оказания поддержки Хафтару.