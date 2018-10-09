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Офицеры ГРУ и десантники из Подмосковья. СМИ рассказали о переброске российских военных в Ливию
10.10.2018 00:05 — Новости Мира | Tut.by
Россия перебросила в Ливию «десятки» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ),
Российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны. Также Россия поставляет армии Хафтара оружие — в частности, крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300. Кроме того, на востоке Ливии развернуты две российские военные базы. Они расположены в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземного моря, и действуют «под прикрытием» ЧВК «Вагнер», утверждает The Sun.
Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить африканскую страну в «новую Сирию», пишет The Sun. По данным издания, Россия может взять под контроль интенсивность потока нелегальных мигрантов, следующих в Европу через Ливию, и поставки нефти из этой страны.
Присутствие российских военных в Ливии
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
Ранее уже сообщалось о возможной связи российской армии с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В марте 2017 года агентство Reuters со ссылкой на источники
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Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить...
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