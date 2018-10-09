ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Офицеры ГРУ и десантники из Подмосковья. СМИ рассказали о переброске российских военных в Ливию

10.10.2018 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия перебросила в Ливию «десятки» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила 8 октября The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве.

Российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны. Также Россия поставляет армии Хафтара оружие — в частности, крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300. Кроме того, на востоке Ливии развернуты две российские военные базы. Они расположены в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземного моря, и действуют «под прикрытием» ЧВК «Вагнер», утверждает The Sun.

Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить африканскую страну в «новую Сирию», пишет The Sun. По данным издания, Россия может взять под контроль интенсивность потока нелегальных мигрантов, следующих в Европу через Ливию, и поставки нефти из этой страны.

Присутствие российских военных в Ливии подтвердили 9 октября источники РБК близкие к Минобороны РФ и ливийским властям. По информации издания, интересы России в Ливии связаны с нефтегазовой сферой, а союзником Москвы действительно выступает фельдмаршал Хафтар. Собеседник, близкий к Минобороны, заявил РБК, что в последние месяцы в восточную Ливию были переброшены, в частности, «элитные десантные подразделения» из частей в Подмосковье.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что в Ливии нет российских военнослужащих; информацию The Sun о планах России превратить Ливию «в новую Сирию» он назвал фантазией. В свою очередь Посольство России в Лондоне сообщило, что Москва никогда не планировала военное вмешательство в Ливию и придерживается введенного ООН эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Ранее уже сообщалось о возможной связи российской армии с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В марте 2017 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о появлении российского спецназа на границе Египта и Ливии. По предположению агентства, отряд из 22 военных мог быть использован именно для оказания поддержки Хафтару.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй о предполагаемой военной активности России в Ливии. По их мнению, Москва хочет превратить...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Нацполиция Украины назвала основной версией причины пожара на арсенале под Черниговом - диверсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика