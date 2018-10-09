Взрывы на складе в Черниговской области сняли с воздуха

В Интернете обнародовали снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны Украины возле города Ичня Черниговской области. Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе.

Видео: Gleb Gusev

Пожар и взрывы на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области начались утром 9 октября. По последним данным, из близлежащих районов эвакуированы уже более 20 тысяч человек.

Служба безопасности Украины рассматривает три версии детонации боеприпасов на 6-ом арсенале Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

В качестве основной версии диверсию назвали также в Генпрокуратуре и Нациполиции Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул , что ожидает оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных», — сказал Петр Порошенко.

Он особо акцентировал, что ситуация, когда «одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов», на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия», — отметил украинский президент.

Петр Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. «Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», — отметил он.



Фото: Reuters

Напомним, это не первый случай пожаров на военных складах в Украине.

23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Через полгода расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей.

Вечером 26 сентября 2017 года на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области вспыхнул пожар . Площадь военных складов составляла 60 гектаров, на них хранились 83 тысячи тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета «Белавиа», который следовал над Винницей в Минск из Ларнаки.

3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области вновь произошел пожар , который привел к серии взрывов боеприпасов.