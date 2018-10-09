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Взрывы на складе в Черниговской области сняли с воздуха
10.10.2018 06:34 — Новости Мира | Tut.by
В Интернете обнародовали снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны Украины возле города Ичня Черниговской области. Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе.
Видео:
Служба безопасности Украины рассматривает три версии детонации боеприпасов на 6-ом арсенале Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
В качестве
Президент Украины Петр Порошенко
«Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных», — сказал Петр Порошенко.
Он особо акцентировал, что ситуация, когда «одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов», на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия», — отметил украинский президент.
Петр Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. «Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», — отметил он.
Напомним, это не первый случай пожаров на военных складах в Украине.
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В Интернете обнародовали снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны Украины в Черниговской области....
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