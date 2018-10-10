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Минобороны Украины сообщило, что пожар на военных складах под Черниговом полностью потушен
11.10.2018 01:37 — Новости Мира | Tut.by
Пожар на арсенале Министерства обороны Украины возле города Ичня Черниговской области полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
«По состоянию на 21.00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1−2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала», — уточнили в ведомстве.
Военнослужащие совместно с гражданскими спасателями занимаются ликвидацией очагов задымления и тления, саперы осуществляют зачистку от взрывоопасных предметов административной территории склада, а также близлежащей территории.Видео:
Служба безопасности Украины рассматривает
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"По состоянию на 21.00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1−2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам,...
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