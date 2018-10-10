Минобороны Украины сообщило, что пожар на военных складах под Черниговом полностью потушен

Пожар на арсенале Министерства обороны Украины возле города Ичня Черниговской области полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По состоянию на 21.00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1−2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала», — уточнили в ведомстве.

Военнослужащие совместно с гражданскими спасателями занимаются ликвидацией очагов задымления и тления, саперы осуществляют зачистку от взрывоопасных предметов административной территории склада, а также близлежащей территории.

Пожар и взрывы на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области начались утром 9 октября. По последним данным, из близлежащих районов эвакуированы уже более 20 тысяч человек.

Служба безопасности Украины рассматривает три версии детонации боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны возле Ични в Черниговской области. Основная из них — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.