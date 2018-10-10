В результате «безответственных действий западных стран» в руки боевиков в Сирии попали емкости с отравляющим веществом, полагают российские военные. Доказательством этого Минобороны называет видеозапись длительностью восемь секунд.



Фото: Министерство обороны России/ ВК

Министерство обороны России опубликовало видео на котором, как утверждают военные, зафиксирован момент вывоза баллонов с хлором из штаба одной из террористических группировок. Сообщение с видеозаписью появилось в аккунтах ведомства в социальных сетях.

На записи, длящейся восемь секунд, показан движущийся трактор и стоящий рядом с ним микроавтобус. К сообщению Минобороны также прикреплена фотография низкого качества, на которой кругом обведен кузов грузовика. Подпись к фотографии утверждает, что на грузовик погружены бочки. В то же время низкое разрешение не позволяет однозначно идентифицировать груз машины.

Видео: Министерство обороны России/ ВК

«Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации „Хайат Тахрир Аш-Шам“ (бывшая „Джабхат ан-Нусра“). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации „Белые каски“. Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Как утверждают военные, вслед за этим емкости с хлором были вывезены на юг провинции Алеппо, где попали в руки одной из ассоциированных с ИГ террористических группировок. «Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно», — заявили в Минобороны.

Министерство обороны регулярно делает заявления о подготовке террористами провокаций в виде применения химоружия. Так, 15 сентября ведомство заявляло, что «Джабхат ан-Нусра» доставила в Идлиб емкости с хлором для подготовки «к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан». На следующей неделе о доставке боевиками этой же террористической группировки отравляющих веществ в Идлиб сообщила представитель МИД Мария Захарова. В то же время, в заявлении Захаровой фигурировало боевое отравляющее вещество зарин.

США и их союзники по коалиции обвиняют в применении химоружия в Сирии правительственные войска. По версии западных стран, Дамаск использует химоружие в том числе и против мирных граждан на неподконтрольной режиму территории. В апреле обвинения в совершении химатаки в городе Дума близ Дамаска послужили поводом для нанесения ударов США, Великобритании и Франции по ряду объектов на территории Сирии. Согласно заявлениям трех стран атакам подверглись объекты, использовавшиеся для хранения и производства химоружия.

За год до этого, в апреле 2017 года была совершена химатака в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. При этом погибли более 70 человек, более 500 пострадали. Инцидент также послужил поводом для нанесения ударов Соединенными Штатами по военным объектам режима Башара Асада.

Российская и сирийская сторона утверждают, что инцидент в Хан-Шейхуне мог быть «провокацией». Об этом, в частности заявляли представители России и Сирии на Астанинских переговорах в мае 2017 года. В сентябре 2018 года Минобороны вновь заявило , что западные телеканалы и активисты организации «Белые каски» начали съемки постановочной химатаки в провинции Идлиб.