ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны РФ: боевики в Сирии убили сотрудников "Белых касок" и украли баллоны с хлором

11.10.2018 00:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате «безответственных действий западных стран» в руки боевиков в Сирии попали емкости с отравляющим веществом, полагают российские военные. Доказательством этого Минобороны называет видеозапись длительностью восемь секунд.


Фото: Министерство обороны России/ ВК

Министерство обороны России опубликовало видео на котором, как утверждают военные, зафиксирован момент вывоза баллонов с хлором из штаба одной из террористических группировок. Сообщение с видеозаписью появилось в аккунтах ведомства в социальных сетях.

На записи, длящейся восемь секунд, показан движущийся трактор и стоящий рядом с ним микроавтобус. К сообщению Минобороны также прикреплена фотография низкого качества, на которой кругом обведен кузов грузовика. Подпись к фотографии утверждает, что на грузовик погружены бочки. В то же время низкое разрешение не позволяет однозначно идентифицировать груз машины.

Видео: Министерство обороны России/ ВК

«Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации „Хайат Тахрир Аш-Шам“ (бывшая „Джабхат ан-Нусра“). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации „Белые каски“. Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Как утверждают военные, вслед за этим емкости с хлором были вывезены на юг провинции Алеппо, где попали в руки одной из ассоциированных с ИГ террористических группировок. «Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно», — заявили в Минобороны.

Министерство обороны регулярно делает заявления о подготовке террористами провокаций в виде применения химоружия. Так, 15 сентября ведомство заявляло, что «Джабхат ан-Нусра» доставила в Идлиб емкости с хлором для подготовки «к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан». На следующей неделе о доставке боевиками этой же террористической группировки отравляющих веществ в Идлиб сообщила представитель МИД Мария Захарова. В то же время, в заявлении Захаровой фигурировало боевое отравляющее вещество зарин.

США и их союзники по коалиции обвиняют в применении химоружия в Сирии правительственные войска. По версии западных стран, Дамаск использует химоружие в том числе и против мирных граждан на неподконтрольной режиму территории. В апреле обвинения в совершении химатаки в городе Дума близ Дамаска послужили поводом для нанесения ударов США, Великобритании и Франции по ряду объектов на территории Сирии. Согласно заявлениям трех стран атакам подверглись объекты, использовавшиеся для хранения и производства химоружия.

За год до этого, в апреле 2017 года была совершена химатака в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. При этом погибли более 70 человек, более 500 пострадали. Инцидент также послужил поводом для нанесения ударов Соединенными Штатами по военным объектам режима Башара Асада.

Российская и сирийская сторона утверждают, что инцидент в Хан-Шейхуне мог быть «провокацией». Об этом, в частности заявляли представители России и Сирии на Астанинских переговорах в мае 2017 года. В сентябре 2018 года Минобороны вновь заявило, что западные телеканалы и активисты организации «Белые каски» начали съемки постановочной химатаки в провинции Идлиб.

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований не учитывают сложную...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Новое землетрясение в Индонезии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика