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Новое землетрясение в Индонезии

11.10.2018 00:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 190 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, в результате удара стихии, а также последовавшего за ним цунами погибли 2045 человек, число раненных превысило 10,6 тыс.

 
 
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Эпицентр подземных толчков находился в море, в 190 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
 
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