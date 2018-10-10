Новое землетрясение в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 190 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, в результате удара стихии, а также последовавшего за ним цунами погибли 2045 человек, число раненных превысило 10,6 тыс.