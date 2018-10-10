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Новое землетрясение в Индонезии
11.10.2018 00:13 — Новости Мира | Tut.by
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 190 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
28 сентября в провинции Центральный Сулавеси
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Эпицентр подземных толчков находился в море, в 190 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
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