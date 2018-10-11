Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США дали указание Колумбии осуществить покушение на него. Соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного канала.

«Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу», — сказал политик.

Глава Венесуэлы также отметил, что венесуэльский народ защитит его от всех нападок извне. «Несмотря на приказ Белого дома, ни один волос не упадет с моей головы, поскольку Бог и народ меня защищают», — добавил Мадуро.

Попытка убить Николаса Мадуро с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена 4 августа в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы. Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми» и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.