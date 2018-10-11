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Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить
12.10.2018 06:20 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США дали указание Колумбии осуществить покушение на него. Соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного канала.
«Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу», — сказал политик.
Глава Венесуэлы также отметил, что венесуэльский народ защитит его от всех нападок извне. «Несмотря на приказ Белого дома, ни один волос не упадет с моей головы, поскольку Бог и народ меня защищают», — добавил Мадуро.
Попытка убить Николаса Мадуро с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена
Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.
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"Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу", - сказал политик.
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