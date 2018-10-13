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Сирия говорит о применении коалицией боеприпасов с белым фосфором. Пентагон отрицает

14.10.2018 01:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Международная коалиция применила боеприпасы с белым фосфором во время обстрела города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства отметили, что в результате удара никто не пострадал.

Между тем в Пентагоне в ответ на обвинения заявили, что США используют в Сирии только разрешенные боеприпасы.

«Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций. Однако все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны», — заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

В сентябре руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщал, что 8 сентября два американских истребителя F-15 нанесли по сирийской провинции Дейр-эз-Зор удар с использованием боеприпасов, начиненных фосфором. По его словам, целью удара был город Хаджин. Савченко отметил, что в результате вспыхнул крупный пожар.

В свою очередь, в Пентагоне опровергли эту информацию. В американском Министерстве обороны отметили, что на вооружении частей, которые принимают участие в операции в Сирии, нет фосфорных боеприпасов.

Применение белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, который не подписали США и Израиль.

 
 
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Применение белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, который не подписали США и Израиль.
 
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