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Основателю Wikileaks частично восстановили доступ к коммуникациям

15.10.2018 00:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Эквадора приняли решение частично восстановить право основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на пользование средствами коммуникации, передает в твиттере агентство Press Agency со ссылкой на источники.

В марте 2018 года бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис сообщил о том, что Ассанжа лишили доступа к интернету и запретили принимать посетителей.

В мае в МИД Эквадора данную информацию подтвердили.

«Эквадорское правительство решило частично вернуть средства коммуникации основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу спустя несколько месяцев после того, как его их лишили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство. Основатель Wikileaks находится на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года.

 
 
Ссылка на источник 83
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Джулиан Ассанж находится на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года.
 
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