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Мелания Трамп: надпись "мне все равно" на куртке была адресована левым СМИ

15.10.2018 06:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Появление первой леди США Мелании Трамп во время поездки в центр содержания мигрантов в куртке Zara за 39 долларов с провокационной надписью на спине «Мне реально все равно. А вам?» спровоцировало шторм в соцсетях и бесконечные домыслы.


Фото: Reuters

Во время этой июньской поездки Дональд Трамп заявил, что это было послание для «Фейк-ньюс медиа». В то же время глава пресс-службы самой Мелании настаивала на том, что это просто куртка и не надо искать в этом какого-либо особенного смысла.

Теперь, наконец, высказалась и сама миссис Трамп, признавшаяся, что в этой надписи все же было скрытое послание.

21 июня Мелания Трамп посетила детский приют Новой Надежды в Макаллене, штат Техас.

В центре находилось 55 детей, в том числе некоторые разделенные со своими родителями в рамках политики абсолютной нетерпимости администрации Трампа к нелегальной иммиграции.

Критика обрушилась на первую леди за то, что она сочла допустимым в вызвавшей столь противоречивую реакцию крутке отправиться в такое место, хотя она и сняла куртку перед тем, как посетить сам центр.

Подобный выбор одежды и спровоцировал горячие дискусии в СМИ и соцсетях о том, к кому именно и почему была обращена эта нанесенная на спину куртки надпись. Именно тогда пресс-секретарь госпожи Трамп заявила, что никакого скрытого послания в этом не было.

Но в эту субботу в интервью американскому каналу ABC первая леди США признала, что куртка была своего рода месседжем.

«Совершенно очевидно, что я надела эту куртку не для детей, я была в ней по пути в самолет и когда выходила из него, — сказала Мелания. — Это было послание людям и левым СМИ, которые критикуют меня».

«Я хочу показать им, что мне на это наплевать. Вы можете критиковать все, что вы хотите, но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным», — сказала супруга американского президента.

По ее словам, она часто спрашивает себя: «Если бы я не надела эту куртку, писали бы медиа так много об этой поездке?»

«Я бы предпочла, чтобы СМИ сосредоточились на том, что я делаю, на моих инициативах, а не на том, во что я одета», — заключила первая леди США.

«Еще больше причин любить Меланию: она надела куртку „Мне всё равно“, чтобы довести левых до безумия — и это сработало!»

«Мелания надела эту куртку, чтобы насолить либералам. Прекрасно — вот значит, о чем она думает, когда едет к детям, сидящим в клетках».

Несмотря на то, что это признание миссис Трамп привело в восторг ее сторонников, критики сосредоточились на том, что таким образом ее команду поймали на обмане. Также критиков возмутило, что Мелании потребовалось несколько месяцев для того, чтобы наконец высказаться о случившемся еще в июне.

В любом случае высока вероятность того, что одежда первой леди по-прежнему будет служить источником пересудов, но теперь комментаторы будут прилагать еще больше усилий к тому, чтобы разгадать скрытые и не слишком скрытые послания в выбранных ею нарядах.

 
 
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"Совершенно очевидно, что я надела эту куртку не для детей, я была в ней по пути в самолет и когда выходила из него, - сказала Мелания. - Это было послание людям и левым...
 
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