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В Ираке питьевой водой в Ираке отравились 111 тысяч человек

15.10.2018 06:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Число отравившихся некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра составляет уже 111 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Al Baghdadia со ссылкой на заявление главы офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в провинции Басра.


Вода в резервуарах на водоочистной станции Басры. Местные жителе говорят, что соль, которая просачивается в водопровод, делает ее непригодной для питья.Фото: Reuters

Ранее сообщалось о 95 тысячах пострадавших, среди отравившихся — посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.

Еще в начале августа южная провинция страны, где расположен второй по величине и самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению.

Акции протеста, организованные недовольными ситуацией жителями, вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма. В результате беспорядков и столкновений погибли не менее 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. Огнем было уничтожено консульство Ирана в Басре.

Проведение по горячим следам экстренного заседания парламента так ни к чему и не привело. После этого премьер-министр Хейдар аль-Абади обвинил законодателей в использовании обстановки в южной провинции в своих политических целях.

 
 
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Ранее сообщалось о 95 тысячах пострадавших, среди отравившихся - посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.
 
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