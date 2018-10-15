Жена - гражданка Беларуси, трое детей. Из Германии депортировали осужденного за теракты 11 сентября

Первого осужденного по делу о терактах 11 сентября 2001 года депортируют на родину — в Марокко. По данным немецкой газеты Bild, там проживают его жена, гражданка Беларуси Мария и трое детей, сообщает DW .



Фото: DW/twitter

Выходец из Марокко 44-летний Мунир аль-Мотасадек состоял в связях с так называемой «гамбургской террористической ячейкой», группой Мохаммеда Атты — немецким подразделением «Аль-Каиды», осуществившей теракты в США. По данным следствия, он покрывал местонахождение боевиков, а также осуществлял по их поручению банковские переводы.

«Подсудимому было известно, что террористы-смертники готовятся совершить масштабные теракты с помощью самолетов», — сказано в приговоре. По каким конкретно целям планировалось нанести удар, аль-Мотасадек, впрочем, не знал: в это был посвящен лишь узкий круг лиц. Тем не менее аль-Мотасадек оказывал поддержку будущим пилотам-смертникам после их отбытия в США для подготовки к осуществлению терактов: в частности, улаживал их личные и финансовые вопросы и таким образом скрывал их отсутствие в Германии. Аль-Мотасадек также подтвердил, что проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей «Аль-Каиды» в Афганистане.

Мунир аль-Мотасадек родился в марокканском городе Марракеш и эмигрировал в Германию после окончания школы в 1993 году. В Мюнстере он выучил немецкий язык, а затем поступил в Гамбургский технический университет на специальность «электротехника». Там он встретил свою будущую жену, которая приехала в Германию из Беларуси. Она приняла ислам, у пары родились трое детей. После заключения аль-Мотасадека в тюрьму его супруга переехала в Марокко, где дожидается его возвращения.

Аль-Мотасадек отбывал свой срок в тюрьме в гамбургском районе Фульсбюттель. Там он пять раз в день совершал намаз и отличался примерным поведением, чем заслужил уважение других заключенных — в особенности мусульман. За время нахождения в тюрьме он также успел закончить учебу по своей специальности.

С учетом предварительного заключения тюремный срок аль-Мотасадека истекал в январе 2019 года. Немецкие власти настаивали на депортации, чтобы избежать социальных выплат осужденному.

В 2006 году его адвокат направил ходатайство о предоставлении подзащитному социальной помощи. Однако оно было отклонено с обоснованием, что у террористов нет права на подобные выплаты. После окончания тюремного срока законные основания на получение социальной помощи у аль-Мотасадека могли бы появиться, если бы он остался в Германии, отмечает Bild.



Фото с сайта Diario El Río

В понедельник, 15 октября, сообщает агентство dpa, мужчина был доставлен вертолетом в аэропорт Гамбурга из городской тюрьмы. При этом были предприняты беспрецедентные меры безопасности — в зону ожидания аэропорта аль-Мотасадека привезли скованным наручниками, с завязанными глазами и под конвоем двух вооруженных сотрудников полиции.

Во второй половине дня понедельника его переправили самолетом в Марокко. Аль-Мотасадеку запрещено въезжать в Германию до 2064 года.