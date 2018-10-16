ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп назвал самую главную для себя угрозу

17.10.2018 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп считает, что наибольшую угрозу для него представляет независимая Федеральная резервная система (ФРС), в конце сентября в третий раз за год увеличившая ключевую ставку.


Фото: Reuters

Президент США рассказал, что главную угрозу для его успехов на посту главы государства представляют действия ФРС, выполняющей в Штатах функции центробанка. Об этом он заявил в интервью Fox Business News.

«Моя главная угроза это ФРС. Потому что ФРС повышает ставки слишком быстро, и она слишком независима», — сказал Трамп.

26 сентября ФРС в третий раз за год повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. Теперь ее значение колеблется в районе 2−2,25%. Свое решение в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС США мотивировали тем, что в стране сохраняется низкий уровень безработицы, растет число рабочих мест, а также растет экономическая активность.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл тогда заявил, что в ведомстве ожидают дальнейшего повышения ставки в будущем и не исключил, что это может произойти до конца 2018 года.

В то же время президент США неоднократно выступал с критикой повышения ставки, аргументируя тем, что это противоречит политике по стимулированию экономического роста, которую проводит его администрация.

После последнего повышения ставки Трамп заявил, что недоволен действиями ФРС и считает, что они могут привести к увеличению долговой нагрузки. «Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», — сказал тогда президент США,

В октябре на фоне падения биржевых индексов Трамп во время беседы с журналистами назвал действия ФРС ошибкой. «Они такие жесткие. Я думаю ФРС сошла с ума», — заявил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп считает, что наибольшую угрозу для него представляет независимая Федеральная резервная система (ФРС), в конце сентября в третий раз за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
РПЦ: разрыв евхаристического общения преследует единственную цель - примирение с Константинополем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика