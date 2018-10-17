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Депрессия, ненависть, обиды. Громкие истории нападений в школах и вузах
18.10.2018 01:20 — Новости Мира | Tut.by
17 октября в Керчи студент пришел с ружьем в политехнический колледж и начал стрельбу по людям. Через какое-то время в столовой прогремел взрыв, еще одну бомбу нашли позже. Погибли
2018 год, школа во Флориде: бывший ученик расстрелял 17 человек
14 февраля в школе в американском штате Флорида
Парень сделал так, чтобы в школе сработала сигнализация, а когда учащиеся в панике стали выбегать из классов, открыл стрельбу.
Позже власти сообщили, что у нападавшего было с собой
2018 год, школа в Техасе: пощадил некоторых «чтобы они могли рассказать его историю»
Стрельбу в школе в городе Санта Фе (штат Техас)
Подозреваемый в стрельбе
Тогда власти заявили, что парень собирался устроить стрельбу и совершить самоубийство, но у него не хватило духу. Одноклассники отмечают, что в тот день Пагуртзис пришел в плаще, хотя было жарко. Атаку сравнили со стрельбой в школе «Колумбайн» в 1999 году, там нападавшие тоже были в плащах. После того случая периодически появляются подражатели.
2018 год, школа в Башкирии: напал с ножом на учителя и одноклассницу, поджег класс
18 апреля ученик в башкирском городе Стерлитамак
Пострадали четверо: две ученицы (одна из них из-за паники выпрыгнула из окна 2-го этажа), учительница информатики и сам нападавший.
Нападавшему 17 лет, он учился в коррекционном классе. На странице ученика в соцсети «ВКонтакте» размещены фотографии и видео на тему убийств. Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США
2015 год, школа в Москве: отличник убил учителя и полицейского
В феврале 2015-го старшеклассник
По мнению представителей полиции, на молодого человека
Эксперты признали фигуранта невменяемым, суд отправил подростка на принудительное лечение.
2007 год, институт в США: студент расправился над однокурсниками
В апреле 2007-го в Виргинском политехническом институте (США) 23-летний студент из Южной Кореи пришел в здание с двумя пистолетами, сотнями патронов и другим оружием.
За 11 минут он убил 33 человека, а потом покончил с собой. Большинство жертв — студенты. Еще несколько преподавателей погибли, не впуская в аудитории преступников, что спасло жизни других.
Следствие
2016 год, университет в Беларуси: остановила случайность
Этот случай выяснился во время расследования громкого дела
С таким же набором в октябре 2016-го он появился в университете «МИТСО» (откуда его уже отчислили на тот момент). Пьяный парень зашел в корпус и завел пилу, чтобы затем войти в лекционную аудиторию, где находились 178 человек.
Следователи
По совокупности преступлений фигурант был приговорен к 15 годам заключения. Но после нападения на контролеров в колонии его срок увеличился до 22 лет.
2009 год, лицей в Германии: убил возлюбленную и случайных людей
В марте 2011-го 17-летний подросток в немецком городе Веннинден взял отцовский пистолет и пришел в училище, где ранее получил образование. Там он убил десять человек: учащихся возрастом от 15 до 17 лет и нескольких учителей. Еще пять случайных прохожих он застрелил, пытаясь сбежать, а после окружения застрелился.
Предполагают, что мотивом послужил отказ девушки с ним встречаться — в училище он расправился над ней одной из первых. Знакомые вспоминали, что во время учебы его считали белой вороной, у него было мало друзей. С детства проявлял агрессию и мог вспылить по мелочи.
Во время расследования выяснилось, что молодой человек любил оружие (даже тренировался на заднем дворе) и жестокие игры (в том числе компьютерные), посещал психиатра. А накануне нападения писал, якобы «никто не видит, на что я способен».
2007 год, лицей в Финляндии: жертвами стали ученики, директор и медсестра
В ноябре 2007-го в лицее города Йокела (Финляндия) появился 18-летний ученик с пистолетом. Он убил восьмерых человек, включая директора школы и медсестру, а потом застрелился сам.
Выяснилось, что к преступлению он готовился полгода, отправил видео-предупреждение на Youtube за день до нападения и на различных сайтах называл себя «орудием естественного отбора». Оружие он купил официально как член охотничьего клуба.
В школе его помнили как тихого и застенчивого ученика; по данным полиции, там над ним часто издевались. При этом сам он унижал младших, ненавидел родителей-одиночек и влюбленные пары (сам расстался с девушкой за неделю до случившегося). Эксперты предполагали, что на его состояние могли повлиять антидепрессанты, которые он принимал за год до того.
В течение месяца после атаки полиция в Финляндии и США задержала двоих учеников, которые хотели повторить его поступок (один из них общался со стрелком из Йокела по интернету).
1999 год, школа в США: трагедия и многочисленные подражатели
Трагедия в американской школе «Колумбайн», по мнению некоторых социологов, в некотором роде заложила сценарий для последующих атак в школах.
В апреле 1999-го двое старшеклассников подготовили бомбы и оружие, а затем
Следователи узнали, что их унижали сверстники, сами они любили жестокие видеоигры, а затем начали интересоваться оружием. Были проблемы с законом и психикой (эксперты не исключали, что препараты могли вызвать повышенную агрессивность).
Один из нападавших создал сайт, где открыто высказывал угрозы ученикам и учителям. Там же писал об оружии, а накануне атаки дал понять, что имел дело со взрывчаткой. Полиция видела это и хотела провести обыск, но не завершила начатое.
Этот случай привел к усилению мер безопасности в учебных заведениях США и контролю в интернете. Тем не менее доподлинно известно как минимум о десятке случаев, когда нападения совершались под впечатлением от «Колумбайна».
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Учебные заведения нередко становятся объектом атак. TUT.BY вспомнил некоторые из них.
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