Депрессия, ненависть, обиды. Громкие истории нападений в школах и вузах

17 октября в Керчи студент пришел с ружьем в политехнический колледж и начал стрельбу по людям. Через какое-то время в столовой прогремел взрыв, еще одну бомбу нашли позже. Погибли 18 человек, нападавший застрелился. Учебные заведения нередко становятся объектом атак. TUT.BY вспомнил некоторые из них.

2018 год, школа во Флориде: бывший ученик расстрелял 17 человек

14 февраля в школе в американском штате Флорида произошла стрельба . Власти сообщили о 17 жертвах. 19-летний бывший учащийся данного учебного заведения Николас Круз пришел в школу с винтовкой AR-15.





Парень сделал так, чтобы в школе сработала сигнализация, а когда учащиеся в панике стали выбегать из классов, открыл стрельбу.

Позже власти сообщили, что у нападавшего было с собой много магазинов с патронами . Также стало известно, что 5 января знакомый напавшего сообщил на горячую линию ФБР о своих опасениях по поводу подростка. Он рассказал , что парень имеет оружие, о его желании убивать, непредсказуемом поведении, пугающих постах в соцсетях, а также о том, что тот может устроить в школе стрельб. Однако соответствующая проверка не была проведена.

2018 год, школа в Техасе: пощадил некоторых «чтобы они могли рассказать его историю»

Стрельбу в школе в городе Санта Фе (штат Техас) устроил 17-летний Димитриос Пагуртзис. В результате погибли 10 человек — 8 учеников и 2 педагога. Нападавшего задержали, в школе и поблизости нашли несколько взрывных устройств. Позже выяснилось, что они не представляли опасности.





Подозреваемый в стрельбе завил полиции, что пощадил учеников, которые ему нравились, «чтобы они могли рассказать его историю».

Тогда власти заявили, что парень собирался устроить стрельбу и совершить самоубийство, но у него не хватило духу. Одноклассники отмечают, что в тот день Пагуртзис пришел в плаще, хотя было жарко. Атаку сравнили со стрельбой в школе «Колумбайн» в 1999 году, там нападавшие тоже были в плащах. После того случая периодически появляются подражатели.

2018 год, школа в Башкирии: напал с ножом на учителя и одноклассницу, поджег класс

18 апреля ученик в башкирском городе Стерлитамак пришел в школу с ножом . Когда учитель привела его в класс, он поранил ножом руку одноклассницы, после чего ранил учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой.

Пострадали четверо: две ученицы (одна из них из-за паники выпрыгнула из окна 2-го этажа), учительница информатики и сам нападавший.

Нападавшему 17 лет, он учился в коррекционном классе. На странице ученика в соцсети «ВКонтакте» размещены фотографии и видео на тему убийств. Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США

2015 год, школа в Москве: отличник убил учителя и полицейского

В феврале 2015-го старшеклассник пришел в школу № 263 в Москве с отцовскими винтовкой и карабином, нашел учителя географии и убил на глазах у школьников. По вызову охранника в здание приехали двое полицейских, оба получили ранения — один из них скончался. Сообщалось, что подросток брал в заложники более 20 человек, но впоследствии суд снял это обвинение.

По мнению представителей полиции, на молодого человека могли повлиять «излишний контроль и нацеленность на золотую медаль». Известно, что парень был отличником, рос в благополучной семье. В СМИ выдвигались версии, якобы десятиклассник устроил стрельбу из-за конфликта по поводу оценок.



Фото: Reuters

Эксперты признали фигуранта невменяемым, суд отправил подростка на принудительное лечение.

2007 год, институт в США: студент расправился над однокурсниками

В апреле 2007-го в Виргинском политехническом институте (США) 23-летний студент из Южной Кореи пришел в здание с двумя пистолетами, сотнями патронов и другим оружием.

За 11 минут он убил 33 человека, а потом покончил с собой. Большинство жертв — студенты. Еще несколько преподавателей погибли, не впуская в аудитории преступников, что спасло жизни других.



Фото: Reuters

Следствие пришло к выводу, что на преступление парня подтолкнула депрессия и ненависть к богатым однокурсникам. За два года до того ему поставили диагноз «прогрессирующая шизофрения», но он смог законно покупать оружие — не был на принудительном лечении.

2016 год, университет в Беларуси: остановила случайность

Этот случай выяснился во время расследования громкого дела о нападении в ТЦ «Европа» : тогда парень бензопилой убил женщину и ранил топором еще двух. За день до того, как выяснилось, с этой целью он приходил в вуз.

С таким же набором в октябре 2016-го он появился в университете «МИТСО» (откуда его уже отчислили на тот момент). Пьяный парень зашел в корпус и завел пилу, чтобы затем войти в лекционную аудиторию, где находились 178 человек.



Молодой человек во время следственного эсперимента в университете

Следователи выяснили , что преступник случайно задел рычаг тормоза, и пила заглохла. Завести ее снова не удалось, он ушел. В суде молодой человек говорил: хотел «напасть на первого, кто попадет», и даже после ТЦ «не выполнил своих планов по массовому убийству».

По совокупности преступлений фигурант был приговорен к 15 годам заключения. Но после нападения на контролеров в колонии его срок увеличился до 22 лет.

2009 год, лицей в Германии: убил возлюбленную и случайных людей

В марте 2011-го 17-летний подросток в немецком городе Веннинден взял отцовский пистолет и пришел в училище, где ранее получил образование. Там он убил десять человек: учащихся возрастом от 15 до 17 лет и нескольких учителей. Еще пять случайных прохожих он застрелил, пытаясь сбежать, а после окружения застрелился.

Предполагают, что мотивом послужил отказ девушки с ним встречаться — в училище он расправился над ней одной из первых. Знакомые вспоминали, что во время учебы его считали белой вороной, у него было мало друзей. С детства проявлял агрессию и мог вспылить по мелочи.

Во время расследования выяснилось, что молодой человек любил оружие (даже тренировался на заднем дворе) и жестокие игры (в том числе компьютерные), посещал психиатра. А накануне нападения писал, якобы «никто не видит, на что я способен».

2007 год, лицей в Финляндии: жертвами стали ученики, директор и медсестра

В ноябре 2007-го в лицее города Йокела (Финляндия) появился 18-летний ученик с пистолетом. Он убил восьмерых человек, включая директора школы и медсестру, а потом застрелился сам.

Выяснилось, что к преступлению он готовился полгода, отправил видео-предупреждение на Youtube за день до нападения и на различных сайтах называл себя «орудием естественного отбора». Оружие он купил официально как член охотничьего клуба.

В школе его помнили как тихого и застенчивого ученика; по данным полиции, там над ним часто издевались. При этом сам он унижал младших, ненавидел родителей-одиночек и влюбленные пары (сам расстался с девушкой за неделю до случившегося). Эксперты предполагали, что на его состояние могли повлиять антидепрессанты, которые он принимал за год до того.

В течение месяца после атаки полиция в Финляндии и США задержала двоих учеников, которые хотели повторить его поступок (один из них общался со стрелком из Йокела по интернету).

1999 год, школа в США: трагедия и многочисленные подражатели

Трагедия в американской школе «Колумбайн», по мнению некоторых социологов, в некотором роде заложила сценарий для последующих атак в школах.

В апреле 1999-го двое старшеклассников подготовили бомбы и оружие, а затем убили 13 человек и ранили еще 36. Они рассчитывали на сотни жертв, но взрывные устройства в столовой не сработали. Тогда в течение часа они бродили по школе в поиске жертв. По данным СМИ, особое внимание они уделяли атлетам — школьной элите, а также своим обидчикам. Потом застрелились сами.



Кадр: видео YouTube

Следователи узнали, что их унижали сверстники, сами они любили жестокие видеоигры, а затем начали интересоваться оружием. Были проблемы с законом и психикой (эксперты не исключали, что препараты могли вызвать повышенную агрессивность).

Один из нападавших создал сайт, где открыто высказывал угрозы ученикам и учителям. Там же писал об оружии, а накануне атаки дал понять, что имел дело со взрывчаткой. Полиция видела это и хотела провести обыск, но не завершила начатое.

Этот случай привел к усилению мер безопасности в учебных заведениях США и контролю в интернете. Тем не менее доподлинно известно как минимум о десятке случаев, когда нападения совершались под впечатлением от «Колумбайна».