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Ружье, 150 патронов, скромная характеристика. Что известно о ситуации в Керчи и напавшем на колледж

18.10.2018 00:07 — Новости Мира | Tut.by  
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17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения, нападавший застрелился. Собрали все, что известно к концу дня о произошедшем.


Женщина плачет у мемориала жертвам стрельбы в колледже в Керчи, 17 октября 2018 года. Фото: Reuters

Изначально сообщалось, что около полудня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Следователи сообщили: по предварительным данным, в столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Позже следователи заявили, что первоначальный осмотр тел погибших свидетельствует о том, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Также была установлена личность нападавшего. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. Следствие считает, что Росляков пришел с ружьем в колледж незадолго до случившегося. Парень расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Уголовное дело со статьи «Теракт» переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».


Камеры запечатлели нападавшего в колледже. Фото: 4chan/telegram

Подозреваемый действовал на месте в одиночку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее проходила информация, что у Рослякова были сообщники, это выясняет следствие.


Глава Крыма Сергей Аксенов общается с местными жителями и журналистами. Фото: Reuters

О мотивах преступления пока ничего не известно. Интерфакс со ссылкой на информированный источник называет одной из версий нападения конфликт парня с преподавателями.

Выяснилось также, что студент около месяца назад получил разрешение на ружье. В колледж он пришел с помповым ружьем, с собой у него было 150 патронов, передает РБК. Кроме того, в личных вещах нападавшего нашли второе взрывное устройство. Его студент также пронес на территорию колледжа.


Фото: Reuters

Про нападавшего известно, что он учился на электромонтажника и был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года. Ученики колледжа рассказали, что слышали о проводимых Росляковым опытах со взрывчатыми веществами.

Глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на директора колледжа охарактеризовал Рослякова как тихоню, который не проявлял никакой агрессии. Не имел приводов в полицию, получал стипендию.

Знакомый Рослякова рассказал РБК, что парень «ненавидел техникум из-за злых преподов, намекал, что отомстит им». Телеграм-канал Mash со ссылкой на одногруппников парня сообщил, что Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Родители его в разводе, жил парень с матерью.

Известно, что в результате нападения пострадали 53 человека. На месте происшествия сформирован оперативный штаб. Он огласил списки пострадавших. Там 40 человек, еще 10 находятся в тяжелом состоянии, поэтому их имена пока не известны. Родные и близкие жертв атаки отправлены в больницы и морги на опознание.

По данным РИА «Новости», при взрыве и стрельбе в колледже на месте погибли 15 человек, еще четверо позже скончались в больнице.

Глава Крыма пообещал вооруженную охрану всем школам и детским садам Керчи.

«Завтра с утра возле каждой школы будут два сотрудника Росгвардии вооруженные, будут работать до момента, пока не минует угроза. 100 человек прибывает Росгвардии. У нас 21 школа и 20 садиков в городе Керчь, возле всех будет находиться вооруженная охрана», — передает «Крыминформ».


Фото: Reuters

В Крыму объявлен трехдневный траур. Главы государств выразили соболезнования.

 
 
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17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения, нападавший...
 
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