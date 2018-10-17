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Ружье, 150 патронов, скромная характеристика. Что известно о ситуации в Керчи и напавшем на колледж
18.10.2018 00:07 — Новости Мира | Tut.by
17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения, нападавший застрелился. Собрали все, что известно к концу дня о произошедшем.
Изначально сообщалось, что около полудня в Керченском политехническом колледже
Позже следователи заявили, что первоначальный осмотр тел погибших свидетельствует о том, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Также была
Подозреваемый действовал на месте в одиночку,
О мотивах преступления пока ничего не известно.
Выяснилось также, что студент около месяца назад
Про нападавшего известно, что он учился на электромонтажника и был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года. Ученики колледжа рассказали, что слышали о проводимых Росляковым опытах со взрывчатыми веществами.
Глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на директора колледжа
Знакомый Рослякова рассказал РБК, что парень «ненавидел техникум из-за злых преподов, намекал, что отомстит им». Телеграм-канал
Известно, что в результате нападения пострадали 53 человека. На месте происшествия сформирован оперативный штаб. Он огласил
По данным
Глава Крыма пообещал вооруженную охрану всем школам и детским садам Керчи.
«Завтра с утра возле каждой школы будут два сотрудника Росгвардии вооруженные, будут работать до момента, пока не минует угроза. 100 человек прибывает Росгвардии. У нас 21 школа и 20 садиков в городе Керчь, возле всех будет находиться вооруженная охрана», — передает
В Крыму объявлен трехдневный
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17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 18 человек, более 50 получили ранения, нападавший...
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